Амурские производители и переработчики сои: длительный ввоз сои с ГМО может серьезно подорвать брендовую отрасль

В России уже больше месяца разрешен ввоз генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Как это нововведение скажется на рынке — высказались участники соевой отрасли.

16 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 520 по которому до 1 января 2021 года от госрегистрации освобождаются генно-модифицированные соевые бобы и шрот. Для Амурской области соя является фирменной сельхозкультурой.

Прежде власти ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также выращивать на ее территории семена растений, чья генетическая программа изменена с использованием методов генной инженерии.

Продукцию, полученную с применением ГМО, разрешено было ввозить, только если она прошла процедуру государственной регистрации. Теперь без госрегистрации можно ввозить соевые бобы и шрот, безопасность которых подтвердит Россельхознадзор. Соеводы и соепереработчики обеспокоились.

Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк считает, что в России сложился дефицит сои и отмена госрегистрации для такой продукции должна поддержать животноводов и не допустить роста себестоимости их продукции. Ранее этим же объяснили введение запрета на экспорт. Мера продлится до 30 июня.

Переработчики сои думают по-другому. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что падение цен на шрот убьет отрасль — рентабельность ее снизится. Во многом благодаря ограничениям по импорту удавалось стимулировать ее производство в России. За 15 лет в масштабах страны оно выросло в 15 раз – до 4,7 миллиона тонн в 2019 году. Россия экспортирует 896 тысяч тонн, и Амурская область в экспорте — лидер. Только в Китай ежегодно из региона экспортировалось около 400 тысяч тонн бобовых. Примерно столько же перерабатывали амурские предприятия.

Сразу после принятия постановления № 520 инициировать его приостановку просил губернатора Калининградской области Антона Алиханова крупнейший переработчик сои группа «Содружество», предупреждая о риске «бесконтрольного импорта» в Россию сои с ГМО. В конце апреля с аналогичной просьбой в Минсельхоз обратились губернаторы еще трех регионов: губернатор Белгородской области Евгений Савченко, глава Курской области Роман Старовойт и глава Липецкой области Игорь Артамонов. Однако в ответе на запрос РБК Минсельхоз отверг беспокойство и отозвался о разрешении ввоза сои с ГМО положительно.

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков считает, что региона соя с ГМО коснуться не должна.

«В стране есть объективный дефицит кормов. Поэтому принято решение разово завезти сою с ГМО. Тема актуальна для западных регионов страны, где есть большое поголовье птицы, свиноводческие комплексы. Для нас неактуально: предприятия работают, соя есть. Если спрашиваете мое мнение — я против ГМО. По поводу того, что будет с экспортом после 30 июня, то я думаю: если разрешили ввоз сои до 2021 года, нелогично параллельно возобновлять экспорт обычной сои. Я думаю, запрет на экспорт продлят до конца года», — считает амурский министр.

Примечательно, что до всей ситуации с закрытием границ из-за коронавируса и последовавших изменений конъюнктуры рынка в России активно стимулировалось производство сои и рапса. Минсельхоз на эти цели направил 4 миллиарда рублей на все регионы. Только Амурской области — основному производителю сои — предназначалось около 1 миллиарда рублей из этой суммы. В регионе ставилась задача увеличить производство в два раза.

По итогам 2019 года урожай амурской сои составил 855 000 тонн, аграрии ожидали больше, но подвело переувлажнение почвы. По оценкам экспертов, до запрета экспорта сои в продаже находилось около 100 000 тонн.

В апреле министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков сказал журналистам, что беспокоиться производителям и переработчикам сои из-за запрета экспорта не стоит.

«Соя востребована на внутреннем рынке, ее готовы покупать амурские предприятия, предприятия в России. Она вся будет продана», — заверил он.

Спустя месяц выяснилось, что фермеры неохотно продают урожай.В регионе основными российскими покупателями сои в целях переработки являются маслоэкстракционный завод «Амурский», «АНК-холдинг», «Иркутский масложиркомбинат» и ряд других предприятий. И все они столкнулись с этой проблемой.

«После запрета мы практически ничего не смогли купить с рынка. Фермеры ориентированы на цены Китая – он давал выше 35 тысяч рублей за тонну, мы готовы купить по 30 тысяч. Важно понимать, что если нам повышать закупочные цены, то мы в Амурской области получим очень дорогое молоко, очень дорогие яйца и мясо. Это отразится на потребительской корзине, на МРОТ. А кормовая часть занимает в животноводстве 60 %», — пояснил коммерческий директор «АНК-холдинг» Степан Инюточкин.

Амурские соеводы подтвердили, что придерживают сою до открытия границ, иначе не получат запланированных доходов. При этом и фермеры, и переработчики выступают против ГМО.

«Мы опасаемся, что, если разрешат ввозить соевый шрот с ГМО, следующим шагом могут разрешить ее выращивать. Тогда невозможно будет проконтролировать, где какая соя, — считает маркетолог компании "Агро Эксперт Груп" Людмила Сузун. — Почему Китай сейчас у нас покупает? Потому, что знает: у нас чистая соя в любом случае. Это имидж. Китай считает, что дожил до такого уровня жизни, что может позволить покупать сою без ГМО. Только такая нужна, к примеру, для производства детского питания. Если допустить измененную сою здесь, никто не будет заморачиваться проверками, ведь бобы с ГМО можно подсыпать. Потом российская соя не будет никому не нужна. Это вопрос доверия. И еще: мне кажется, в федеральном центре недостаточно внимательны к нам. Когда мы собираемся на российских встречах, если заходит разговор про сою, все сразу: а, это вот им надо - амурчанам только».

Переработчикам разрешенный импорт более дешевого готового соевого продукта, коим является кормовой шрот с ГМО, вообще отбивает руки.

«Мы перерабатываем самостоятельно выращенную сою, а также приобретенную у амурских фермеров. Последние несколько лет минсельхоз стимулировал наращивать экспорт сырья. Это негативно повлияло на переработку, Китай давал высокие цены, и вся соя уходила туда. К чему это привело? В России закрылись три завода на Алтае, в Приморье — это только те, о которых я знаю. Приостановил деятельность один амурский завод. В итоге производить кормовой шрот некому – сырье уехало в чистом виде в Китай. Поэтому правительство решило компенсировать это импортом готового шрота — с ГМО. Понятно, себестоимость его производства ниже, плюс везут его танкерами — морская логистика из Южной Америки очень эффективная, — отметил Степан Инюточкин. — Мы получили “интересную” ситуацию по отношению к своим же производителям и переработчикам. Нам везут уже готовую продукцию, более дешевую — ту же, что производим и мы. Выращивать у себя сою с ГМО при этом мы не можем – на это запрет. Мы не понимаем, в каком направлении выстраивать стратегию — развивать переработку для кормов или мы уже хотели уходить на экспорт сои в чистом виде. Потому что переработка не являлась экономически эффективной».

Худшим вариантом Степан Инюточкин считает параллельное разрешение импорта соевого шрота с ГМО и разрешение экспорта российской сои после 30 июня. «Если в стране не хватает кормовой базы для животных и птицы, то логичнее продлить запрет экспорта синхронно до конца 2020 года», — говорит он.

В поддержку амурских участников соевого рынка выступают и профессиональные российские союзы. Упрощение доступа на рынок ГМО-сои может снизить цены, но оно несет и скрытые риски для отечественных проектов по переработке сои, например, для производств, которые строятся в Курской и Амурской областях (имеется в виду строительство II очереди завода по глубокой переработке сои (ООО «Маслоэкстракционный завод "Амурский"»), заявил Сергей Михнюк из Национального кормового союза. На данный момент там создано 113 рабочих мест, инвестиции составляют 2,3 миллиарда рублей.

Смягчение регулирования ГМО ставит в затруднительное положение отечественных производителей сои, поскольку выращенная традиционным способом продукция дороже, согласен председатель комитета по АПК Курской области Иван Музалев. Он не исключает, что действие постановления приведет к сокращению посевных площадей сои в России.



В ответе же РБК Минсельхоз добавил, что пересмотреть условия ввоза соевых бобов можно будет, когда Россия достигнет самообеспеченности соей. По данным министерства, в 2019 году в России было произведено 4,36 миллиона тонн сои, а к 2022 году производство планируется довести до 5,6 миллиона тонн. Сейчас это только планы: амурские участники рынка замерли в ожидании и следят за развитием ситуации. Хотя фермеры и подтверждают: соя, припасенная для лучших времен, когда разрешат экспорт, может начать портиться.