Кидали об асфальт: амурчанка рассказала, что соседи избили ее кота

Жительница поселка Широкий в Райчихинске на условиях анонимности рассказала ИА «Амур.инфо», что соседи жестоко избили ее кота Тимофея. Женщина обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

Амурчанка сообщила, что проживает в многоквартирном доме по улице Станционной. Тимофея периодически выпускают на улицу, и происшествие с ним случилось 1 мая. «Сама лично я ничего не видела. 2 мая мне позвонила соседка из нашего дома и сказала, что две женщины, опять же, из нашего дома, посадили кота в мешок и били его очень сильно. И ногами, и просто об асфальт кидали мешок. У меня два кота, и второй кот не пришел домой (один пришел, второй – нет). Я вызвала сотрудников полиции, мы написали заявление», – рассказывает жительница Райчихинска.

Тимофей явился домой 5 мая. «Он был сильно избитый. Мы поехали в ветлечебницу, они его побрили. Он был пушистый, а сейчас на нем нет шерсти, болячки остались. Там и уши, и на лапах, и на животе», – говорит амурчанка. Она предоставила в редакцию фото квитанции на оплату ветеринарных услуг. А также – фото документа из Райчихинской городской ветеринарной лечебницы. В нем говорится, что у животного были обнаружены гематомы.

Полиция уведомила женщину о том, что была проведена проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (фотографии уведомления и постановления также есть в распоряжении редакции). В постановлении имеется пояснение одной из двух соседок, которых амурчанка винит в избиении кота. Та рассказала, что «в последнее время во дворе дома появилось много бездомных котов и кошек, за которыми никто не смотрит, эти животные гадят в подъездах и за ними никто не убирает». Соседка уверяет, что отловила двух котов, посадила их в мешок. Мешок с животными якобы отнесла «в лес за станцию "Холодный ключ"» и выпустила котов. «Животных [соседка] не убивала, она их унесла подальше от дома, чтобы они не гадили в подъездах», – говорится в тексте постановления. Указано, что в действиях соседки «не усматриваются признаки преступления, предусмотренные частью 1 статьи 245 УК РФ» (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье).

Однако хозяйка Тимофея отмечает, что есть несколько свидетелей того, как избивали кота. Последовало обращение в прокуратуру. «Я не буду оставлять это безнаказанным, я буду бороться, чтобы этих людей наказали», – говорит амурчанка.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству ситуацию прокомментировали следующим образом: «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами проводится дополнительная проверка по данному заявлению [женщины в полицию]. По ее результатам будет принято процессуальное решение».