В Белогорском районе продолжаются поиски пропавшего 11-летнего ребенка

Второй день группа спасателей областного поисково-спасательного отряда ищут пропавшего на реке Томь в Белогорске 11-летнего подростка. За 19 мая было обследовано 25 километров водной акватории и 10 километров береговой линии. На месте работали 24 человека и девять единиц техники, в том числе семь спасателей областного поисково-спасательного отряда. 20 мая поиски продолжаются.

19 мая, утром на место происшествия прибыла группа спасателей из Благовещенска областного ПСО. Первоначально профессионалы обследовали дно на реке, где в последний раз видели мальчика. Там глубина составляет около 1,5 метров. Понимая, что ребенка унесло течением вниз, было принято решение обследовать береговую линию, узкие места, протоки, косы на р. Томь вниз по течению. Спасатели разделились на две группы: первая работала на лодке, вторая – в пешем порядке вдоль береговой линии.

«Вчера мы исследовали водную гладь реки сначала в черте города, а потом спустились вниз по течению до с. Никольское. По реке это примерно 25 киломтеров. Водную акваторию исследовали на двух лодках, одну из которых предоставили добровольцы из села Никольское. Проверяли косы, отмели, даже использовали приспособление для очистки водоемов – «кошку», чтобы проверить дно», – рассказал спасатель поисково-спасательной группы г. Белогорска областного ПСО Василий Басов.

По словам спасателей, сложность поисков заключается в том, что река очень быстро прибывает, в некоторых местах береговая линия уже подтоплена. Поэтому приходиться тех, кто обследует береговую линию, перевозить на лодке, чтобы они дальше могли идти вдоль берега.

20 мая поиск пропавшего мальчика продолжается. В планах обследование участка береговой линии и водной акватории от села Никольское до села Ключи.

По данному факту следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. Согласно показаниям очевидцев, ребенок мог утонуть.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент случился 18 мая. Четверо детей решили перейти на другой берег Томи. В районе городского парка они вошли в воду, а когда добрались до косы, старший из них решил продолжить маршрут вплавь. Но его понесло течением. Трое других помочь ему не смогли и ушли домой, когда их товарищ пропал из виду. Взрослым о трагедии они не сообщили и только через три часа рассказали соседке о случившемся. Та обратилась в полицию.