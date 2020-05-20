Некоторые санатории и отели в России могут заработать 1 июня

Поэтапный выход туристической отрасли России из карантина начнется 1 июня. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Что касается поэтапного выхода [из режима ограничений] у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», – сказала Догузова в эфире Первого канала.

По ее словам, ведомство «базово понимает», что с этой даты начнут работу санатории с медицинской лицензией, а также – в отдельных регионах – отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

Догузова также рассказала, что вместе с Роспотребнадзором ведомство обсуждает возможность смягчения требований к санаториям в рамках постепенного снятия ограничений для туризма. «Мы с Роспотребнадзором работаем над тем, чтобы все-таки рекомендации к санаториям были несколько иными, не были чрезмерными при полном соблюдении безопасности людей», – сказала она.

В середине апреля Догузова направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо, в котором оценила совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов в первом полугодии 2020 года в 1,5 триллиона рублей. Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии COVID-19 упали почти до нуля, писала она. Отсутствие доходов уже лишило турбизнес возможности выдавать зарплату сотрудникам, оплачивать аренду и коммунальные платежи, платить налоги и рассчитываться по кредитам, говорилось в документе. В результате под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 миллиона человек. Общую численность работников в сфере турбизнеса агентство оценило в 2,5 миллиона, с учетом смежных отраслей – не менее 7 миллионов человек, сообщает РБК.

В письме руководителям регионов, отправленном в мае, глава Ростуризма попросила их выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. По ее словам, внутренний туризм «может и должен стать мощнейшим драйвером» создания рабочих мест и развития секторов экономики. Поддержка отрасли принесет экономический, гуманитарный и социальный эффект, в частности, повысит востребованность услуг музеев и других учреждений культуры, а также оздоровления и отдыха, отметила глава Ростуризма.

Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация ранее предлагали разрешить поездки для туристов внутри страны с 1 июня. Разрешить работу санаториям, имеющим медицинскую лицензию, с этой даты планируют власти Краснодарского края. До 1 июня действует ограничение на работу таких заведений и в Ставрополье. Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля.

Ослабление карантинного режима в некоторых регионах началось с 12 мая. По распоряжению президента Владимира Путина, решение об этом принимают главы регионов исходя из эпидемиологической обстановки.

Ростуризм сообщил, что вместе с экспертными и аналитическими центрами начал подготовку предложений по восстановлению туристической отрасли после снятия ограничительных мер.