За болезнь, инвалидность или смерть медика от COVID-19 положены страховые выплаты

Правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники будут получать единовременную страховую выплату. Подписано соответствующее распоряжение.

В списке заболеваний и осложнений – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие.

По указу президента на работников медицинских организаций – врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся COVID-19 на рабочем месте. Если это станет причиной временной нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, выплата будет больше, говорится на сайте федерального правительства.

Также утверждено временное положение о расследовании таких страховых случаев. Оно будет действовать до конца 2020 года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам.

«Чтобы процесс выплат медикам шел быстрее, мы вводим дополнительный механизм общественного контроля за тем, как медработники получают эти средства. По моему поручению с сегодняшнего дня они смогут напрямую сообщить о том, с какими проблемами столкнулись. Сделать это можно через специальный раздел на портале государственных услуг. И проконсультироваться по вопросам выплат, позвонив по единому номеру горячей линии (единая горячая линия по борьбе с коронавирусом 8-800-2000-112). Прошу всех, кого это касается, на каждый звонок, на любое письмо реагировать немедленно», – заявил Михаил Мишустин.