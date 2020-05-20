В амурском минздраве озвучили зарплаты медиков, работающих с коронавирусными пациентами

В минздраве Амурской области рассказали, какие суммы стимулирующих выплат начисляются медикам в связи с работой в разгар эпидемии. Ведомство провело онлайн пресс-конференцию, посвященную этой теме.

На ней, в том числе, стало известно, что некоторые выплаты медработникам пересчитали, так как в постановлении правительства РФ № 484 была исключена формулировка «за фактически отработанное время». Кроме того, на уровне амурского правительства принято постановление, по которому предусмотрены стимулирующие выплаты медработникам, не попавшим под постановление российского правительства № 415.

Стимулирующие выплаты медработникам осуществляются согласно двум постановлениям правительства РФ – № 415 и № 484. Объем средств из федерального бюджета на осуществление этих выплат для Приамурья предусмотрен в размере 221 миллиона рублей.

В рамках постановления № 415 выплаты осуществляются медработникам, контактирующим с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 и работающим с зараженным биоматериалом. На них предусмотрено 30,9 миллиона рублей. Размеры выплат зависят от дохода трудовой деятельности.

Так, врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, предполагается выплачивать 80 % от среднемесячного дохода. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи, – в размере 40 %. Фельдшерам, принимающим вызовы скорой помощи и передающим их выездным бригадам – 20 % среднемесячного дохода. Врачам подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачам-инфекционистам, врачам общей практики, семейным врачам, врачам-терапевтам, врачам-педиатрам участковым – 80 %. Среднему медицинскому персоналу – 40 %, младшему – 20 %.

«В рамках этого документа также имеют право на выплаты врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, в размере 100 % среднемесячного дохода; средний медицинский персонал, оказывающий медицинскую помощь в стационаре, – 50 %, младший медицинский персонал ­ – 30 %», – добавила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Газданова.

На стимулирующие выплаты, которые осуществляются по постановлению правительства РФ № 484, предусмотрено 190 миллионов рублей. Эти деньги планируется распределить: врачам скорой медицинской помощи – по 50 тысяч рублей, среднему, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи – по 25 тысяч рублей; врачам, оказывающим специализированную медпомощь в стационарных условиях, – по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – по 50, младшему – по 25 тысяч рублей в месяц.

В этот нормативный документ 15 мая были внесены изменения – исключена формулировка «за фактически отработанное время». По этим двум постановлениям выплаты не облагаются подоходным налогом.

«Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам в рамках этих нормативных документов осуществляются, начиная с 30 апреля текущего года, в установленные сроки выплаты зарплаты в каждой медицинской организации», – пояснила Газданова.

Доплаты с учетом пересчета получил 471 человек. Из них врачи – 125 человек, средний размер выплаты на одного врача составил 45 183 рубля. Также выплату получили 249 человек среднего медперсонала, средний размер выплаты составил 21 836 рублей; младший медицинский персонал – 59 человек, средний размер выплаты – 14 847 рублей. Выплату получили 38 водителей скорой помощи, здесь средний размер выплаты составил 16 447 рублей.

В рамках постановления правительства РФ № 484 выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ начислены на сумму 16 миллионов 889 тысяч рублей, из них 15 миллионов 242 тысячи – из федерального бюджета.

Доплаты с учетом пересчета от 17 мая получили 198 человек. Из них 37 врачей, средний размер выплат на одного врача составил 119 890 рублей. Также выплату получили 100 человек среднего медицинского персонала – средний размер выплат составил 58 125 рублей; 21 человек младшего медицинского персонала – средний размер 44 285 рублей; 40 водителей автомобилей скорой медицинской помощи, средний размер выплат – 42 312 рублей.

Кроме того, на уровне амурского правительства принято постановление от 8 мая № 294, в котором предусмотрены стимулирующие выплаты медицинским работникам, не попавшим под постановление № 415.

«В настоящее время выплаты по этому документу начаты и осуществляются в сроки авансирования за май. На сегодняшний день эти выплаты получили Амурская областная инфекционная больница, Амурский областной онкологический диспансер и октябрьская больница. Для вопросов, связанных с осуществлением выплат стимулирующего характера, в амурском минздраве работает горячая линия: 8-416-2-2952. Сейчас мы готовим документы для осуществления выплат стимулирующего характера за май», – заключила Газданова.