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сегодня, 11:59 0

В Благовещенске продолжат высаживать саженцы-крупномеры

В Благовещенске продолжат высаживать саженцы-крупномеры
Фото: пресс-служба Администрации г. Благовещенска

Этой осенью в столице Приамурья продолжат озеленять улицы молодыми деревьями, возраст которых 3-5 лет, а высота более двух метров. Прошлогодний эксперимент, когда в октябре на улице Зейской высадили более 230 саженцев, закончился успешно.

Все растения прижились на новом месте. Как пояснили специалисты подразделения по санитарной очистке и озеленению МКП «ГСТК», с крупномерными деревьями эксперимент удался, об этом говорит 100-процентное распускание.

«Конечно, растениям во многом помогли специалисты — подкармливали минеральными удобрениями, осуществляли регулярный полив. В дальнейшем высадка крупномеров будет практиковаться при озеленении амурской столицы, в том числе в этом году», — сообщили в пресс-службе.

Какие улицы Благовещенска планируют засадить крупномерами в этом году, пока не сообщается. Информацию обещают предоставить позже.

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#городская власть

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