Максимальный штраф для уличных «художников» в Приамурье может вырасти в шесть раз

Максимальный штраф за настенные надписи и рисунки в Амурской области может быть увеличен в шесть раз. Изменения в закон об административной ответственности были рассмотрены на заседании комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту заксобрания региона 19 мая.

Депутаты предлагают ужесточить ответственность за надписи и рисунки, самовольно оставленные на фасадах зданий, заборах, подъездах, лифтах, остановках и другой городской собственности.

«Сейчас штрафы за данное правонарушение составляют от ста до пятисот рублей. Эти цифры несопоставимы с затратами, которые несут городские службы при очищении городских объектов от настенной росписи. Наш комитет считает необходимым повысить размер наказания. Суммы предлагаем от 500 рублей до 3 тысяч рублей», – высказался председатель комитета Евгений Тюхаев.

За представленный в первом чтении законопроект комитет проголосовал единогласно.

Также на заседании депутаты обсудили изменения в областной закон об участии граждан в охране общественного порядка (о добровольных народных дружинах).

В Приамурье институт народных дружинников в соответствии с федеральным законодательством работает с 2014 года. На сегодня при муниципальных отделениях полиции создано более 80 общественных организаций, деятельность которых направлена на охрану общественного порядка.

Законопроектом предлагается норма о том, что, если представитель народной дружины, получив травму во время исполнения служебного долга, стал инвалидом, данная информация будет заноситься в федеральный реестр инвалидов.

«То есть человеку для оформления льгот и пособий не придется ходить по инстанциям и собирать многочисленные справки», – пояснил Евгений Тюхаев, добавив, что поправки вносятся для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. До сих пор в Приамурье подобных инцидентов не возникало, среди народных дружинников нет лиц, получивших инвалидность.

Как пишет пресс-служба Законодательного собрания Амурской области, еще два вопроса, которые были рассмотрены на комитете, связаны с появлением в регионе нового вида муниципальных образований муниципальных округов. К административным преобразованиям готовы Белогорский и Ромненский районы. Соответствующие законопроекты подготовлены к принятию во втором чтении.

«По сути, муниципальные округа – это замена прежним муниципальным районам с упрощенными системами управления и финансирования. При этом система управления становится одноуровневой. Опробовать новую форму самоуправления решились Ромненский и Белогорский районы, чьи жители ожидают от этих изменений более эффективного решения вопросов местного значения», – отметил Евгений Анатольевич.