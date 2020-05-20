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сегодня, 11:55 2

Производство защитных костюмов в России выросло почти на 50 %

Производство защитных костюмов в России выросло почти на 50 %
Фото: instagram.com/minzdravamur

По данным Минпромторга, производство защитных костюмов в России за период с 29 апреля по 15 мая выросло на 47 %, защитных очков – на 24 %. Россия вышла на максимальный объем производства тканей СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), из которых изготавливаются медицинские маски и одноразовые защитные костюмы – порядка 100 тонн в сутки.

Объемы производства защитных костюмов будет увеличен с текущих 162 тысяч до 200 тысяч в сутки за счет изготовления изделий из многоразовых тканей, сообщил министр промышленного развития и торговли РФ Денис Мантуров по итогам посещения Армавирского завода резиновых изделий.

Производство масок в июне вырастет до 11 миллионов штук в сутки. В настоящий момент их производится почти 9 миллионов, чуть больше половины – гигиенические, остальные – медицинские. До конца мая предусмотрена поставка еще около 12 миллионов масок из Китая. Средняя цена на маску, по данным ФНС, стабилизировалась и находится на уровне 26 рублей за штуку.

Суточный объем использования масок в период с 8 по 14 мая составил 1 304 000 штук. В субъекты России направлено более 99 миллионов медицинских масок. Самые крупные заказы поступили из Приволжского, Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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#коронавирус #медицина #производство

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    56 минут назад

    Так чему радоваться?

    Тому, что всё это одноразовое в помойку идёт - в этом прорыв?

    В простонародье - "работа на Унитаз".

  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    Кто-то неплохо заработал

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