В Подмосковье при крушении военного вертолета погибли три человека

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку недалеко от подмосковного Клина. На борту находились три человека. Все погибли.

«При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС. Боекомплекта на вертолете не было, сообщили в министерстве.

Как стало известно «Коммерсанту», вертолет направлялся в военный городок Клин-5. Ранее на расположенном там аэродроме базировалась 78-я отдельная военно-транспортная авиаэскадрилья, сейчас – 344-й Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации. Примерно в 20 километрах от него экипаж вертолета, состоявший из инструкторов, сообщив о технических неполадках на борту, попытался совершить вынужденную посадку. Она закончилась катастрофой: вертолет разбился, а все три офицера погибли.

По данным ресурса Forumavia, погибшие пилоты были молодыми людьми, окончившими военные училища в 2017 и 2019 годах. Скорее всего, они проходили обучение или переподготовку в клинcком центре.

Военными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека).