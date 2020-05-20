Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:44 1

В Подмосковье при крушении военного вертолета погибли три человека

В Подмосковье при крушении военного вертолета погибли три человека
Фото: rostec.ru

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку недалеко от подмосковного Клина. На борту находились три человека. Все погибли.

«При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС. Боекомплекта на вертолете не было, сообщили в министерстве.

Как стало известно «Коммерсанту», вертолет направлялся в военный городок Клин-5. Ранее на расположенном там аэродроме базировалась 78-я отдельная военно-транспортная авиаэскадрилья, сейчас – 344-й Центр боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации. Примерно в 20 километрах от него экипаж вертолета, состоявший из инструкторов, сообщив о технических неполадках на борту, попытался совершить вынужденную посадку. Она закончилась катастрофой: вертолет разбился, а все три офицера погибли.

По данным ресурса Forumavia, погибшие пилоты были молодыми людьми, окончившими военные училища в 2017 и 2019 годах. Скорее всего, они проходили обучение или переподготовку в клинcком центре.

Военными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Просмотров всего: 281

#военные #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Кидали об асфальт: амурчанка рассказала, что соседи избили ее кота
Происшествия

В Белогорском районе продолжаются поиски пропавшего 11-летнего ребенка
Происшествия

В Амурской области семью покусал бешеный лисенок
Общество 14

Глава Приамурья рассказал, когда откроют движение по обеим полосам на зейском мосту
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Очень жаль. Земля пухом.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь