Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:33 3

В Благовещенской городской больнице идет проверка начисления зарплат медикам

В Благовещенской городской больнице идет проверка начисления зарплат медикам

Медики Благовещенской городской больницы сообщили в минздрав о том, что их зарплата в период коронавирусной инфекции снизилась. Речь о тех, кто не работал с коронавирусными больными или опасным биоматериалом. Они не подпадают под стимулирующие выплаты.

«Отдельные факты есть. Сейчас проводится проверка начисления заработной платы медикам Благовещенской городской клинической больницы. Выплата стимулирующих доплат ни в коей мере не должна снижать уровень заработных плат других сотрудников, который был установлен ранее, – рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова. – Здесь, может, был какой-то сбой. Выплата стимулирующего характера никак не должна была повлиять на зарплаты остальных медиков. Я думаю, что вопрос лежит “внутри”. Хотелось бы с каждым разобраться отдельно. Рекомендуем всем, у кого возникло непонимание, выйти на минздрав».

В минздраве по этим вопросам выплаты заработной платы в период коронавируса действует горячая линия 8 (4162) 200-952. Все звонки регистрируют и дают ответы, заверила заместитель министра.

Просмотров всего: 612

#здоровье #коронавирус #медицина

распечатать


Общество

Некоторые санатории и отели в России могут заработать 1 июня
Коронавирус

За болезнь, инвалидность или смерть медика от COVID-19 положены страховые выплаты

сегодня, 12:24
Коронавирус 1

В амурском минздраве озвучили зарплаты медиков, работающих с коронавирусными пациентами

Коронавирус 2

Производство защитных костюмов в России выросло почти на 50 %
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Лесная

    Лесная
    32 минуты назад

    Медики чего-то ,недопонимают.Финансирование по короновирусу производится за счет субсидии на иные цели,а зарплата из средств ФОМС.Если непонятно,ну обратитесь в свою бухгалтерию к расчетчикам объяснят.

  • Лесная

    Лесная
    32 минуты назад

    Медики чего-то ,недопонимают.Финансирование по короновирусу производится за счет субсидии на иные цели,а зарплата из средств ФОМС.Если непонятно,ну обратитесь в свою бухгалтерию к расчетчикам объяснят.

  • Лесная

    Лесная
    31 минута назад

    Медики чего-то ,недопонимают.Финансирование по короновирусу производится за счет субсидии на иные цели,а зарплата из средств ФОМС.Если непонятно,ну обратитесь в свою бухгалтерию к расчетчикам объяснят.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь