В Благовещенской городской больнице идет проверка начисления зарплат медикам

Медики Благовещенской городской больницы сообщили в минздрав о том, что их зарплата в период коронавирусной инфекции снизилась. Речь о тех, кто не работал с коронавирусными больными или опасным биоматериалом. Они не подпадают под стимулирующие выплаты.

«Отдельные факты есть. Сейчас проводится проверка начисления заработной платы медикам Благовещенской городской клинической больницы. Выплата стимулирующих доплат ни в коей мере не должна снижать уровень заработных плат других сотрудников, который был установлен ранее, – рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова. – Здесь, может, был какой-то сбой. Выплата стимулирующего характера никак не должна была повлиять на зарплаты остальных медиков. Я думаю, что вопрос лежит “внутри”. Хотелось бы с каждым разобраться отдельно. Рекомендуем всем, у кого возникло непонимание, выйти на минздрав».

В минздраве по этим вопросам выплаты заработной платы в период коронавируса действует горячая линия 8 (4162) 200-952. Все звонки регистрируют и дают ответы, заверила заместитель министра.