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сегодня, 11:16 0

В Амурской области семью покусал бешеный лисенок

В Амурской области семью покусал бешеный лисенок
Фото: pixabay.com

Жителей села Раздольное Тамбовского района Амурской области покусал принесенный из леса бешеный лисенок. Двухмесячного малыша подобрал глава семьи и принес домой, поскольку думал, что животному требуется помощь. Сначала лисенок играл с котенком и щенком, охотно общался с людьми, а затем начал сильно кусаться.

По поводу укусов амурчанам пришлось обратиться к медикам, а уже те настоятельно порекомендовали проверить лису на заразные заболевания. В управление ветеринарии Амурской области житель села обратился только через три дня. К тому времени у лисенка уже проявились симптомы бешенства. Лабораторные исследования подтвердили диагноз.

В настоящее время пострадавшие от укусов люди проходят необходимое лечение. Домашние животные, не имевшие прямого контакта с лисой, находятся под наблюдением ветеринарных специалистов, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области

«Лисы, наряду с волками и енотовидными собаками, являются одним из основных переносчиков бешенства в Приамурье. Уже тот факт, что дикое животное не испугалось человека, дало себя поймать, а потом охотно шло в руки, должен был вызвать подозрения. Внезапная общительность и отсутствие страха перед человеком наряду с другими проявлениями неадекватности поведения – одни из первых симптомов бешенства. К сожалению, добросердечные амурчане, желая спасти из леса лисенка, енотика или другого дикого зверя, редко задумываются о последствиях. Между тем они рискуют жизнями», – отметил начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

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#животные #происшествия

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