Замужняя девушка родила от 13-летнего мальчика, за что ее посадили

В Великобритании Лея Кордис работала няней у одной семьи, но родственники не замечали странностей. Еще в 2018 году друг девушки узнал, что у Леи и подопечного нездоровые отношения, однако тогда никто не поверил этому.

Но, когда забеспокоилась мама мальчика, правоохранители всерьёз взялись за дело. Оказалось, что няня часто сидела с ребёнком и хорошо его знала, подкупала едой и оказывала всяческие знаки внимания, сообщает Life.

Позже выяснилось, что 17-летняя девушка совратила подопечного. Однако Лея заявила, что мальчик её изнасиловал и не единожды. Но факты этого не подтвердились, как и то, что отцом её ребёнка является законный муж. ДНК-тест указал на 13-летнего мальчика, что только добавило пунктов к обвинению Леи. Сам мальчик не считает няню виноватой, он лишь расстраивается, что после тюрьмы жизнь Леи изменится.

«С какой стороны ни посмотри, это очень печальное дело, здесь нет победителей. Лея очень незрелый человек, что сейчас, что тогда, и это только всё усложняет. Но она понимает, как сильно повлияла на чужую жизнь. В этой ситуации никто не хотел бы оказаться», – высказался адвокат девушки.

По результатам слушания суд вынес приговор – 30 месяцев в тюрьме для молодых преступников. Лее также придётся отметиться в списке сексуальных преступников, доступ к которому имеют все желающие. Кроме того, девушке придётся десять лет подчиняться правилам, составленным для неё в ордере предотвращения сексуального вреда. Чаще всего туда входит комендантский час, запрет на общение, работу и пребывание в местах, где могут быть несовершеннолетние, запрет на использование Интернета, телефона или камер.