Ограничения на Дальнем Востоке должны снимать по мере сокращения заболевших COVID-19

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел очередное совещание по вопросам недопущения распространения коронавируса на Дальнем Востоке, предоставления поддержки населению и предпринимателям. В совещании принял участие губернатор Приамурья.

Обсуждался вопрос обеспеченности дальневосточных регионов медицинскими средствами и оборудованием. Вице-премьер отметил, что федеральный центр продолжает оказывать поддержку регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом. Минпромторгом России в ДФО уже поставлено 41,12 тысяч защитных костюмов, 19 тысяч защитных очков, 124,6 тысяч респираторов, 6,4 миллионов масок, 65 аппаратов ИВЛ, а также запланирована поставка 40,4 тысяч защитных костюмов, 14,1 тысяч защитных очков, 34,7 тысяч респираторов, 2,6 миллионов масок, 276 аппаратов ИВЛ.

По поручению вице-премьера, продолжается реализация программы помощи Дальнему Востоку за счет внебюджетных средств. Программа финансируется Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с более чем двадцатью компаниями. По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, в 18 мая на Дальний Восток прибыла очередная партия защитных костюмов общим объемом 26,6 тысячи штук. Из них часть амуниции будет передана врачам Амурской области (6,9 тысячи штук).

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минздраву России провести анализ наличия в дальневосточных регионах необходимого запаса лекарственных средств для лечения граждан, заболевших коронавирусной инфекцией в тяжелой форме и при нехватке обеспечить формирование запаса лекарств в нужном объеме.

Рассматривались режимы функционирования, введенные в регионах ДФО в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. «Снятие режимов ограничений должно базироваться на снижении количества заболевших. Надо всем вместе предпринимать усилия, чтобы людей заболевало как можно меньше», – заметил Юрий Трутнев.

Как отметила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Ирина Брагина, в дальневосточных регионах продолжается регистрация новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 17 мая зарегистрировано 6 237 подтвержденных случаев заболеванием коронавирусом. Она обратила внимание, что, несмотря на то, что показатели заболеваемости в целом ниже среднероссийского уровня, суточные темпы прироста заболеваемости пока еще не стабильны и превышают среднероссийский показатель в большинстве субъектов ДФО. Так, если в РФ суточный темп прироста составил 3,2 %, то в Камчатском крае – 3,8 %, Хабаровском крае – 4,1 %, Республике Бурятии – 6,3 %, Республике Саха (Якутия) – 5 %, Приморском крае – 5,6 %, Забайкальском крае – 7,8 %, Амурской области – 7,2 %.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 мая врачам, работающим с больными коронавирусом, осуществить установленную федеральную выплату за апрель. Все средства регионам ДФО были доведены, выплаты произведены в полном объеме. По словам заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, в ДФО такое стимулирование по состоянию на 1 мая получили 11 692 медицинских работника, в том числе 3 143 врача, 8 160 работников среднего медицинского персонала и 389 работников младшего медицинского персонала. Он подчеркнул, что Минздрав России направил в регионы разъяснения для исправления и исключения ошибок при начислении доплат медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Большинство субъектов ДФО уже провели переначисление выплат медицинским работникам в размерах, определенных поручением главы государства. Кроме того, распоряжением Правительства РФ утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление выплат работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Благодаря этому дальневосточные регионы дополнительно получат на выплаты врачам и медперсоналу еще 1 475,07 миллиона рублей. Дополнительные соглашения на произведение таких выплат по состоянию на 18 мая Минздрав России с 9 дальневосточными регионами, еще два соглашения находятся на подписи губернаторов.

«Важнейший вопрос связан с предоставлением помощи людям. Первое – мы обязаны помогать врачам, чья работа связана с рисками для здоровья и жизнью. Довести до них весь объем предусмотренных выплат. Регионы должны проработать все вопросы по выплатам врачам с Минздравом РФ. Второе – помощь населению и в первую очередь семьям с детьми. Третье – оказание прямой финансовой поддержки предприятиям», – заметил Юрий Трутнев.

По итогам совещания вице-премьер поручил главам регионов ДФО совместно с Минздравом России и Минтрудом России обеспечить бесперебойное предоставление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, заболевшим коронавирусной инфекцией, а также предоставить социальные пособия гражданам, в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Предоставление выплат медикам и населению губернаторы должны взять под личный контроль.

Об оказании помощи крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу доложили главы регионов. Для поддержки субъектов МСП правительство РФ выделило регионам Дальнего Востока 1,4 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма субсидий бюджетам дальневосточных регионов на докапитализацию микрофинансовых организаций составит 2,9 миллиарда рублей.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства ДФО проанализировать выполнения дальневосточными регионами поручений президента РФ в правительства РФ, касающихся мер поддержки предприятиям и организациям.