За работу с больными COVID-19 медики Приамурья будут получать стимулирующие выплаты по-новому

Правительство изменило правила предоставления стимулирующих выплат медицинскому и иному персоналу, работающему с больными коронавирусом. Средства федерального бюджета будут выплачиваться в полном объеме, независимо от фактически отработанных смен или часов. Амурская область получит на эти цели 82,08 миллиона рублей.

Новые правила предоставления стимулирующих выплат утвердило министерство здравоохранения РФ. Стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19, включая членов специализированных выездных бригад скорой помощи и водителей, в том числе – привлеченных сотрудников транспортных организаций. Ранее представители сторонних организаций, подрядчиков не могли претендовать на такую поддержку.

Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов.

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Отсчет начислений начинается с 12 апреля. Средства медработникам поручено выплатить в сроки выдачи зарплаты.

В ДФО самые большие бюджетные трансферы получат Республика Саха (Якутия) – 460,24 миллиона рублей, Приморский край – 333,46 миллиона рублей и Республика Бурятия – 167,09 миллиона рублей.

Остальные средства в макрорегионе распределены следующим образом: Магаданская область – 147,89 миллиона; Хабаровский край – 121,05 миллиона; Забайкальский край 108,74 миллиона; Амурская область – 82,08 миллиона; Сахалинская область – 15,45 миллиона; Чукотский АО – 13,25 миллиона; Камчатский край – 12,96 миллиона; ЕАО – 12,86 миллиона.

После того как правительство внесло изменения в порядок предоставления субъектам РФ средств федерального бюджета на стимулирующие выплаты медперсоналу и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам с выявленной коронавирусной инфекцией, на эти цели постановлением правительства РФ от 15 мая 2020 года № 678 из федерального бюджета выделено 22,473 миллиарда рублей.

Информация предоставлена Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).