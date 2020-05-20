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сегодня, 10:50 7

Единение в момент беды: скорая Благовещенска массово получает помощь

Единение в момент беды: скорая Благовещенска массово получает помощь
Фото: instagram.com/shulz_ak111

Врач станции скорой медицинской помощи Благовещенска Олег Шульга в Инстаграме рассказал, что скорая массово получает различную помощь. Ранее он обращался к губернатору Амурской области, сообщая о проблемах на станции.

«Сегодня произошло событие, [которое] как нельзя лучше характеризует нынешнюю ситуацию с эпидемией. Наше русское единение в момент беды. Когда вышло мое обращение к губернатору месяц назад о больших проблемах с обеспечением СИЗами (средствами индивидуальной защиты) на станции [скорой медицинской помощи Благовещенска], откликнулись очень многие люди. Был нормальный и рабочий отклик губернатора Василия Орлова, помощь со стороны его зама Юлии Рябининой. Дело сдвинулось с мертвой точки, и мы благодарны. Честно. Но были и другие отклики и моменты. Простые люди приезжали и продолжают приезжать и привозить и крутые СИЗ, респираторы, касперы, просто добряки к чаю», – написал Олег Шульга.

Он отмечает помощь в предоставлении питания ресторана KFC Благовещенска, столовой при областном правительстве; а в предоставлении средств индивидуальной защиты – предпринимателей.

«Низкий вам поклон от всех нас. Но о двух организациях я могу сказать. Первые – это Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД России), с которыми наш профсоюз "Действие" входит в конфедерацию труда России, а вторые – это благотворительный фонд "Большое сердце". Авиадиспетчеры перечислили для нашего профсоюза в помощь на счет фонда 200 000 рублей. А ребята из фонда нашли для нас полноразмерные лицевые респираторы. Закупили и сами привезли. Сказать, что мы тронуты заботой, это ничего не сказать. 60 масок, легкие, удобные, угольный фильтр с запасом на 5 лет. Лицо защищено полностью. От всех нас, скоровиков, огромное спасибо», – написал Шульга.

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    хорошо

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Как приятно читать такие новости,когда наши медики оснащены защитой.

  • Геннадий Перетятько

    Геннадий Перетятько
    1 час назад

    Конъюктурщик...

  • Монстриха

    Монстриха
    53 минуты назад

    блин как здорово...

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    48 минут назад

    Хорошая новость, тронуло. Все таки средства массовой информации - это сила. И о проблеме узнали все, и решение нашлось. Докторам спасибо огромное за их не легкий труд! Здоровья вам и вашим родным.

  • Myxira

    Myxira
    34 минуты назад

    В первую очередь, спасибо самому Шульге, что позаботился о коллегах, поднял проблему. И здорово, что губернатор отреагировал быстро и адекватно. Здорово, что много отзывчивых людей.

    Всем добра и здоровья! Медикам огромное спасибо за труд!

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    Олег молодец!

    Если бы не он, мы могли бы остаться без Скорой медицинской помощи, как это случилось, например, в одном из районов Хабаровска!

    Удивляет, однако, пассивность руководства Благовещенской станции Скорой помощи.

    Ведь это на них лежит обязанность обеспечить безопасные условия труда скорачей!

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