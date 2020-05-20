Единение в момент беды: скорая Благовещенска массово получает помощь

Фото: instagram.com/shulz_ak111

«Сегодня произошло событие, [которое] как нельзя лучше характеризует нынешнюю ситуацию с эпидемией. Наше русское единение в момент беды. Когда вышло мое обращение к губернатору месяц назад о больших проблемах с обеспечением СИЗами (средствами индивидуальной защиты) на станции [скорой медицинской помощи Благовещенска], откликнулись очень многие люди. Был нормальный и рабочий отклик губернатора Василия Орлова, помощь со стороны его зама Юлии Рябининой. Дело сдвинулось с мертвой точки, и мы благодарны. Честно. Но были и другие отклики и моменты. Простые люди приезжали и продолжают приезжать и привозить и крутые СИЗ, респираторы, касперы, просто добряки к чаю», – написал Олег Шульга.

Он отмечает помощь в предоставлении питания ресторана KFC Благовещенска, столовой при областном правительстве; а в предоставлении средств индивидуальной защиты – предпринимателей.

«Низкий вам поклон от всех нас. Но о двух организациях я могу сказать. Первые – это Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД России), с которыми наш профсоюз "Действие" входит в конфедерацию труда России, а вторые – это благотворительный фонд "Большое сердце". Авиадиспетчеры перечислили для нашего профсоюза в помощь на счет фонда 200 000 рублей. А ребята из фонда нашли для нас полноразмерные лицевые респираторы. Закупили и сами привезли. Сказать, что мы тронуты заботой, это ничего не сказать. 60 масок, легкие, удобные, угольный фильтр с запасом на 5 лет. Лицо защищено полностью. От всех нас, скоровиков, огромное спасибо», – написал Шульга.