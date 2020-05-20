Глава Приамурья рассказал, когда откроют движение по обеим полосам на зейском мосту

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов обозначил сроки, когда будет открыто движение транспорта по обеим полосам на мосту через реку Зею в Благовещенске – 1 июня. Он также отметил, что проинспектировал ремонтные работы на мосту.

«Вчера поздно вечером проинспектировали ремонтные работы на мосту через Зею в Благовещенске, – написал Василий Орлов в Инстаграме 20 мая. – В ночь его полностью перекрыли для проведения работ. Строители трудились всю ночь и заменили 4 плиты на 22 пролете (это тот, который находится ближе к городу). Движение по одной полосе открыто. Всего же на данном участке необходимо заменить 8 плит. Поэтому подобные перекрытия в ночное время еще будут. Работы здесь должны быть завершены 1 июня, тогда движение на участке откроют по обеим полосам».

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что 1 июня завершатся работы на 22-м пролете моста.

По словам губернатора, также 8 плит необходимо заменить на пролете № 19, сейчас эти плиты изготавливаются. Орлов не сомневается в том, что ремонтные работы на мосту будут проведены качественно и в максимально короткие сроки.