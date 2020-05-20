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сегодня, 10:42 14

Глава Приамурья рассказал, когда откроют движение по обеим полосам на зейском мосту

Глава Приамурья рассказал, когда откроют движение по обеим полосам на зейском мосту
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов обозначил сроки, когда будет открыто движение транспорта по обеим полосам на мосту через реку Зею в Благовещенске – 1 июня. Он также отметил, что проинспектировал ремонтные работы на мосту.

«Вчера поздно вечером проинспектировали ремонтные работы на мосту через Зею в Благовещенске, – написал Василий Орлов в Инстаграме 20 мая. – В ночь его полностью перекрыли для проведения работ. Строители трудились всю ночь и заменили 4 плиты на 22 пролете (это тот, который находится ближе к городу). Движение по одной полосе открыто. Всего же на данном участке необходимо заменить 8 плит. Поэтому подобные перекрытия в ночное время еще будут. Работы здесь должны быть завершены 1 июня, тогда движение на участке откроют по обеим полосам».

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что 1 июня завершатся работы на 22-м пролете моста.

По словам губернатора, также 8 плит необходимо заменить на пролете № 19, сейчас эти плиты изготавливаются. Орлов не сомневается в том, что ремонтные работы на мосту будут проведены качественно и в максимально короткие сроки.

Просмотров всего: 2861

#губернатор #транспорт

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Движение транспорта по мосту через Зею в Благовещенске открыто
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Комментарии
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  • старатель

    старатель
    1 час назад

    это теперь Мэр области каждый мосток будет сам инспектировать ?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Жертвы ЕГЭ!Марш доучиваться! Есть Губернатор Амурской области. А вот что Глава Приамурья,что Головка Приамурская,- нет таких должностей.

  • inoy

    inoy
    58 минут назад

    АИ держит планку по поводу Приамурья!!!))))

  • Oldlord

    Oldlord
    47 минут назад

    lev4ik

    Жертвы ЕГЭ!Марш доучиваться! Есть Губернатор Амурской области. А вот что Глава Приамурья,что Головка Приамурская,- нет таких должностей.



    Бесполезно!



    Они либо упёртые, как..., либо им Губер доплачивает, что они его ставят во главе трети Дальнего Востока. )))



  • lev4ik

    lev4ik
    16 минут назад

    Все может быть.:) Помню командующего 35 армией,которому очень не нравилось обращение по званию,только-"Товарищ Командующий".Смех вызывало у всех,конечно...Маразм во всей красе.

  • bmp240

    bmp240
    14 минут назад

    Приаму́рье — наименование территории на Дальнем Востоке России, охватывающей левобережный бассейн среднего и нижнего течения реки Амур к югу от Станового хребта и Удской губы Охотского моря. Административно принадлежит Хабаровскому краю, Амурской области и Еврейской автономной области. Википедия

  • uslon

    uslon
    13 минут назад

    Успокойтесь уж, административно-историко-географические гурманы! Амурская область и в советское время иногда величалась Приамурьем и всем понятно, что это не Приморье, не Хабаровский край и, даже, не Комыма, и не Чукотка. Приамурский край был при царях и включал всё от Забайкалья и сюда.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    lev4ik

    Все может быть.:) Помню командующего 35 армией,которому очень не нравилось обращение по званию,только-"Товарищ Командующий".Смех вызывало у всех,конечно...Маразм во всей красе.



    Это болезнь всех командующих. )))



  • lev4ik

    lev4ik
    10 минут назад

    От Забайкалья и туда,так будет вернее.

  • uslon

    uslon
    9 минут назад

    lev4ik

    Все может быть.:) Помню командующего 35 армией,которому очень не нравилось обращение по званию,только-"Товарищ Командующий".Смех вызывало у всех,конечно...Маразм во всей красе.



    Кстати, никто и не смеялся. Это было в традиции - обращаться к командармам и выше "Товарищ Командующий". Это и в какой-то степени дань уважения человеку, дослужившемуся до таких чинов.

  • foxik62

    foxik62
    6 минут назад

    lev4ik

    Жертвы ЕГЭ!Марш доучиваться! Есть Губернатор Амурской области. А вот что Глава Приамурья,что Головка Приамурская,- нет таких должностей.



    Не обращайте внимания на данного персонажа, отличающегося умом и сообразительностью.

  • Врангель

    Врангель
    5 минут назад

    Кто-нибудь что понял из новости? Пролет на пролет заплет. Эстакада на каком пролете? Одностороннее движение из-за этого пролета? Причем тут 22 пролет который ближе к городу? Объясните пож-ста, кто в курсе дела.

  • foxik62

    foxik62
    5 минут назад

    Может вРОТтенберга позвать мост чинить? Обнуленый ему потом очередную медальку пришпилит

  • lev4ik

    lev4ik
    3 минуты назад

    uslon,не смеялись только те,кто его приветствовал,по понятным причинам. Те смеялись позже,в узкой компании.

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