Глава Приамурья рассказал, когда откроют движение по обеим полосам на зейском мосту
Губернатор Амурской области Василий Орлов обозначил сроки, когда будет открыто движение транспорта по обеим полосам на мосту через реку Зею в Благовещенске – 1 июня. Он также отметил, что проинспектировал ремонтные работы на мосту.
«Вчера поздно вечером проинспектировали ремонтные работы на мосту через Зею в Благовещенске, – написал Василий Орлов в Инстаграме 20 мая. – В ночь его полностью перекрыли для проведения работ. Строители трудились всю ночь и заменили 4 плиты на 22 пролете (это тот, который находится ближе к городу). Движение по одной полосе открыто. Всего же на данном участке необходимо заменить 8 плит. Поэтому подобные перекрытия в ночное время еще будут. Работы здесь должны быть завершены 1 июня, тогда движение на участке откроют по обеим полосам».
В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что 1 июня завершатся работы на 22-м пролете моста.
По словам губернатора, также 8 плит необходимо заменить на пролете № 19, сейчас эти плиты изготавливаются. Орлов не сомневается в том, что ремонтные работы на мосту будут проведены качественно и в максимально короткие сроки.
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