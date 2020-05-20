Для вахтовиков в Приамурье подготовили более двух тысяч коек на обсервацию

В областном правительства обсудили меры, предпринимаемые по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции среди работников предприятий и организаций, использующих вахтовый метод работы.

О текущей ситуации рассказал заместитель председателя правительства Приамурья Владимир Кобелев. По его словам, на территории региона с привлечением рабочей силы вахтовым методом осуществляют деятельность 193 организации, общее число работников составляет более 40 тысяч человек.

Прогнозная численность сотрудников, прибывающих из других регионов на выполнение работ вахтовым методом, в мае-июне 2020 года составит 5 898 человек. В основной массе это специалисты, занятые на строительстве Амурского ГПЗ, на работе в РЖД, на крупных золотодобывающих предприятиях.

В регионе создан оперативный штаб, который совместно с управлением Роспотребнадзора по Амурской области обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов государственной власти, осуществляющих управление в соответствующих сферах деятельности, и муниципальных образований, контролирует неукоснительное соблюдение правил, порядка допуска работников на территорию Амурской области, их локации, графиков смены (ротации) вахт.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, использующих вахтовый метод работы, на региональном уровне реализуются следующие меры: организовано письменное информирование оперативного штаба о намерении привлечения работников (с указанием даты прибытия и приложением персонифицированного списка); проведение термометрии в аэропорту; обязательное тестирование работников на COVID-2019 в пункте вылета и через 10 дней после прибытия в регион; прохождение работниками 14-дневной изоляции под медицинским наблюдением в обсерваторах.

Оперативным штабом рассматриваются места для размещения вахтовых рабочих на обсервацию. Это 1 136 мест в санаториях и на базах отдыха, 1 145 мест в гостиницах региона.