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сегодня, 10:03 9

Циолковский может пополнить перечень моногородов

Циолковский может пополнить перечень моногородов

ЗАТО Циолковский предлагают включить в перечень моногородов. Пакет документов в правительство РФ направило амурские министерство экономического развития и внешних связей.

Об этом на заседании комитета законодательного собрания региона по вопросам экономики и собственности области рассказала первый зам министра Оксана Кукшенева. Если одобрение будет получено, в Приамурье появится пятый город в таком статусе.

На сегодняшний день в Амурской области развиваются четыре моногорода – Райчихинск, Свободный, Тында и Прогресс. В январе 2020 года от приставки «моно» избавился Белогорск. В прошлом году в четырех городах (кроме Прогресса) было создано 14,5 тысячи рабочих мест, основная часть – 12,5 тысячи – в Свободном. В нем же зарегистрировано наибольшее количество резидентов территории опережающего развития: ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Производственно-торговая компания "Пчелы-Свободный"», «Жилой микрорайон», АО «Технолизинг» и другие (всего семь).

По данным минэкономразвития, в 2020 году на развитие моногородов в областном бюджете предусмотрено финансирование в сумме 51,7 миллиона рублей, из них на поддержку малого и среднего предпринимательства – 16,5 миллиона рублей, на поддержку социального предпринимательства – 35,5 миллиона рублей. Кроме того, по трем инвестиционным проектам, реализуемым в моногородах, правительством области прорабатывается вопрос о получении мер господдержки в рамках Фонда развития моногородов.

«Хотелось, чтобы была выстроена какая-то системность и предприниматели, которые работали, например, в сфере социального предпринимательства, знали, на что могут рассчитывать, и, соответственно, были уверены в завтрашнем дне. Прошу обратить внимание на этот момент, в том числе на качество информирования населения», – высказался председатель комитета Виктор Радченко.

Кроме того, уже в июне администрации пяти амурских муниципалитетов могут получить полномочия по осуществлению государственного контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, в случае, если поправки в областной закон пройдут второе чтение. Оно назначено на 22 мая.

«Право контролировать продажу спиртных напитков получат администрации города Тында, Тындинского, Зейского, Октябрьского и Тамбовского районов. Ранее в рамках пилотного проекта перечень органов местного самоуправления, наделенных такими правами, возглавили Белогорск и Сковородинский район. Эксперимент показал эффективность реагирования на жалобы населения и проведения контрольных мероприятий представителями муниципальных образований», – рассказал Виктор Радченко.

В рамках заседания была заслушана информация управления занятости населения области о реализации программы по добровольному переселению в Приамурье соотечественников, проживающих за рубежом. За последние два года в Амурскую область на ПМЖ переехало более 1 100 соотечественников (с начала 2020 года прирост составил 100 человек, до конца года ожидается еще около 300). Все участники программы и члены их семей получают положенные им меры соцподдержки.

По данным управления занятости населения Амурской области, больше всего переселенцев из Таджикистана, Армении и Украины. Чаще всего для проживания они выбирают города Благовещенск, Тында, Шимановск. Благодаря переселенцам в области частично сокращается статистика безработицы. Соотечественники трудоустраиваются в сфере строительства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, образования и оказания услуг.

Реализацию данной программы в рамках исполнения послания президента комитет намерен держать на контроле.

Всего на заседании было рассмотрено 15 вопросов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#заксобрание #Циолковский

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад



    Законодательное собрание Амурской области

    в Свободном зарегистрировано наибольшее количество резидентов территории опережающего развития (всего семь)



    В ТОР "Свободный" (входит Свободный, Свободненский и Сковородинский р-ны) - 8 резидентов

    В ТОР "Белогорск" (входит только Белогорск) - 9 резидентов.

    Заксобрание не услышало доклад замминистра Кукшеневой... или помешались все на Свободном...

  • dance

    dance
    31 минута назад

    тоже из Белогорска


    Законодательное собрание Амурской области

    в Свободном зарегистрировано наибольшее количество резидентов территории опережающего развития (всего семь)



    В ТОР "Свободный" (входит Свободный, Свободненский и Сковородинский р-ны) - 8 резидентов

    В ТОР "Белогорск" (входит только Белогорск) - 9 резидентов.

    Заксобрание не услышало доклад замминистра Кукшеневой... или помешались все на Свободном...


    Просто не понимают, что 9 больше 8.

  • Tуман

    Tуман
    29 минут назад

    Вам лишь бы поржать.

    Может калькулятор сломался

  • dance

    dance
    28 минут назад

    TуманВам лишь бы поржать.

    Может калькулятор сломался


    Тогда бы заседание перенесли)

  • Tуман

    Tуман
    26 минут назад

    dance

    Tуман

    Вам лишь бы поржать.

    Может калькулятор сломался



    Тогда бы заседание перенесли)


    Куда перенесли? Дальше другие заседания, свободных окон нет. На обеде пусть дураки заседают

  • непонятно

    непонятно
    24 минуты назад

    Заксобрание, такое Заксобрание )))

  • dance

    dance
    23 минуты назад

    Tуман
    dance

    Tуман

    Вам лишь бы поржать.

    Может калькулятор сломался



    Тогда бы заседание перенесли)


    Куда перенесли? Дальше другие заседания, свободных окон нет. На обеде пусть дураки заседают


    На неопределённый срок до починки калькулятора.

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    dance

    тоже из Белогорска



    Законодательное собрание Амурской области

    в Свободном зарегистрировано наибольшее количество резидентов территории опережающего развития (всего семь)



    В ТОР "Свободный" (входит Свободный, Свободненский и Сковородинский р-ны) - 8 резидентов

    В ТОР "Белогорск" (входит только Белогорск) - 9 резидентов.

    Заксобрание не услышало доклад замминистра Кукшеневой... или помешались все на Свободном...



    Просто не понимают, что 9 больше 8.


    Хорошо ещё, что не стали 300% вычислять.



  • dance

    dance
    17 минут назад

    Злой ты, Лорд. )))

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