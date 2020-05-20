Циолковский может пополнить перечень моногородов

ЗАТО Циолковский предлагают включить в перечень моногородов. Пакет документов в правительство РФ направило амурские министерство экономического развития и внешних связей.

Об этом на заседании комитета законодательного собрания региона по вопросам экономики и собственности области рассказала первый зам министра Оксана Кукшенева. Если одобрение будет получено, в Приамурье появится пятый город в таком статусе.

На сегодняшний день в Амурской области развиваются четыре моногорода – Райчихинск, Свободный, Тында и Прогресс. В январе 2020 года от приставки «моно» избавился Белогорск. В прошлом году в четырех городах (кроме Прогресса) было создано 14,5 тысячи рабочих мест, основная часть – 12,5 тысячи – в Свободном. В нем же зарегистрировано наибольшее количество резидентов территории опережающего развития: ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Производственно-торговая компания "Пчелы-Свободный"», «Жилой микрорайон», АО «Технолизинг» и другие (всего семь).

По данным минэкономразвития, в 2020 году на развитие моногородов в областном бюджете предусмотрено финансирование в сумме 51,7 миллиона рублей, из них на поддержку малого и среднего предпринимательства – 16,5 миллиона рублей, на поддержку социального предпринимательства – 35,5 миллиона рублей. Кроме того, по трем инвестиционным проектам, реализуемым в моногородах, правительством области прорабатывается вопрос о получении мер господдержки в рамках Фонда развития моногородов.

«Хотелось, чтобы была выстроена какая-то системность и предприниматели, которые работали, например, в сфере социального предпринимательства, знали, на что могут рассчитывать, и, соответственно, были уверены в завтрашнем дне. Прошу обратить внимание на этот момент, в том числе на качество информирования населения», – высказался председатель комитета Виктор Радченко.

Кроме того, уже в июне администрации пяти амурских муниципалитетов могут получить полномочия по осуществлению государственного контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, в случае, если поправки в областной закон пройдут второе чтение. Оно назначено на 22 мая.

«Право контролировать продажу спиртных напитков получат администрации города Тында, Тындинского, Зейского, Октябрьского и Тамбовского районов. Ранее в рамках пилотного проекта перечень органов местного самоуправления, наделенных такими правами, возглавили Белогорск и Сковородинский район. Эксперимент показал эффективность реагирования на жалобы населения и проведения контрольных мероприятий представителями муниципальных образований», – рассказал Виктор Радченко.

В рамках заседания была заслушана информация управления занятости населения области о реализации программы по добровольному переселению в Приамурье соотечественников, проживающих за рубежом. За последние два года в Амурскую область на ПМЖ переехало более 1 100 соотечественников (с начала 2020 года прирост составил 100 человек, до конца года ожидается еще около 300). Все участники программы и члены их семей получают положенные им меры соцподдержки.

По данным управления занятости населения Амурской области, больше всего переселенцев из Таджикистана, Армении и Украины. Чаще всего для проживания они выбирают города Благовещенск, Тында, Шимановск. Благодаря переселенцам в области частично сокращается статистика безработицы. Соотечественники трудоустраиваются в сфере строительства, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, образования и оказания услуг.

Реализацию данной программы в рамках исполнения послания президента комитет намерен держать на контроле.

Всего на заседании было рассмотрено 15 вопросов, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.