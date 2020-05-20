В Амурской области коммерческая организация задолжала сотрудникам более 4,5 миллиона

В Благовещенске прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что коммерческая организация«ДТСК – МАКС» задолжала 79 работникам 4,6 миллиона рублей. Долг копился с ноября 2019 по февраль 2020 года.

В защиту трудовых прав работников в суд были направлены заявления о выдаче заработной платы.

Кроме того, по постановлениям прокурора юридическое лицо и директор общества привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы), в виде штрафов.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками организации была полностью погашена, сообщает Генеральная прокуратура РФ.