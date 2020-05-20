Тодоренко передала свою награду «Женщина года» россиянке, которой муж отрубил кисти рук
После большого скандала телеведущая Регина Тодоренко отдала награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Этой новостью Грачева поделилась в своем Инстаграме.
Как написала Грачева, она отправила телеведущей свою книгу «Счастлива без рук», в которой описана произошедшая с ней история. После этого от Тодоренко тоже пришла посылка. «Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд!» – поделилась она.
Грачева также попросила не критиковать Тодоренко, так как ошибку может совершить каждый.
Скандал начался после того, как Регина Тодоренко в интервью заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» – сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание, но это вызвало шквал негодования.
Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а многие бренды разорвали многомиллионные контракты после высказывания.
Бывший муж Маргариты Грачевой вывез ее в лес в декабре 2017 года и по частям разрезал ей руки за то, что она хотела развестись. После случившегося он сам привез ее в больницу. Там врачи смогли восстановить левую кисть из фрагментов, которые полицейские нашли на месте инцидента, из правой руки пришлось сформировать культю. Женщина ездила в Германию на реабилитацию и за протезами. До трагедии она неоднократно обращалась в полицию, но ее жалобы на мужа игнорировали. В 2019 году она обратилась в ЕСПЧ, сообщает «Лента.ру».
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