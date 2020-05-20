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Тодоренко передала свою награду «Женщина года» россиянке, которой муж отрубил кисти рук

Тодоренко передала свою награду «Женщина года» россиянке, которой муж отрубил кисти рук
Фото: instagram.com/margoritka1211/?hl=ru

После большого скандала телеведущая Регина Тодоренко отдала награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Этой новостью Грачева поделилась в своем Инстаграме.

Как написала Грачева, она отправила телеведущей свою книгу «Счастлива без рук», в которой описана произошедшая с ней история. После этого от Тодоренко тоже пришла посылка. «Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд!» – поделилась она.

Грачева также попросила не критиковать Тодоренко, так как ошибку может совершить каждый.

Скандал начался после того, как Регина Тодоренко в интервью заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» – сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание, но это вызвало шквал негодования.

Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а многие бренды разорвали многомиллионные контракты после высказывания.

Бывший муж Маргариты Грачевой вывез ее в лес в декабре 2017 года и по частям разрезал ей руки за то, что она хотела развестись. После случившегося он сам привез ее в больницу. Там врачи смогли восстановить левую кисть из фрагментов, которые полицейские нашли на месте инцидента, из правой руки пришлось сформировать культю. Женщина ездила в Германию на реабилитацию и за протезами. До трагедии она неоднократно обращалась в полицию, но ее жалобы на мужа игнорировали. В 2019 году она обратилась в ЕСПЧ, сообщает «Лента.ру».

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#происшествия #шоу-бизнес

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