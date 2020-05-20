Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести Парад Победы. Об этом рассказали четыре источника, близких к Кремлю.

Еще один близкий к Кремлю собеседник подтвердил, что в качестве основной даты для Парада Победы сейчас рассматривается именно 24 июня. В этот день состоялся Парад Победы в 1945 году. По словам источника в Минобороны, основной вариант — проведение парада в конце июня.

Окончательных решений ни по одному, ни по другому вопросу пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники РБК . В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для Парада Победы — 3 сентября.

Парад Победы в случае его проведения в июне станет формой воодушевления людей, которая будет не лишней после долгого периода карантинных мер, объясняет один из близких к администрации президента источников. Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, говорит другой близкий к Кремлю собеседник. Норма о том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, изначально была заложена в закон о поправках.

Люди смогут и парад посмотреть, и проголосовать, а если проводить 24 июня один только парад, то это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника и не у всех будет возможность посмотреть прямую трансляцию мероприятия, говорит собеседник издания.

Обеспечить безопасность людей во время голосования по поправкам в основной закон возможно за счет требований соблюдения социальной дистанции и других мер защиты на участках, за счет возможности досрочного голосования и электронного голосования (в конце февраля глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что электронное голосование во время плебисцита возможно только в Москве, поскольку у других регионов такой возможности нет), говорит еще один близкий к администрации президента источник.

Что касается парада и возможности приезда в Москву иностранных гостей, то, по словам еще одного близкого к администрации президента источника, все понимают, что из-за коронавируса приехать, скорее всего, смогут немногие, но далеко не факт, что в альтернативную дату — 3 сентября — удастся добиться большего присутствия. Перенос в России даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября вызвал протест Японии, и ряд лидеров могут воздержаться от приезда в Москву, не желая портить отношения с Токио.

Закон о переносе даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября был принят в апреле. Авторами законопроекта стали ряд депутатов-единороссов и сенаторы. Свою инициативу они объясняли сохранением исторической справедливости. В 1945 году президиум Верховного совета СССР объявил 3 сентября Днем победы над Японией, но в 2010 году в России в качестве даты окончания войны установили 2 сентября — день, когда был подписан акт капитуляции Японии. Во всем мире день окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября.

Позже японская газета Asahi со ссылкой на правительственные источники сообщила, что премьер-министр страны Синдзо Абэ не приедет на парад в Москву, если он пройдет 3 сентября.