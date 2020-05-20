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сегодня, 09:50 15

Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут провести в один день

Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут провести в один день
Фото: nikolaev-city.net

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести Парад Победы. Об этом рассказали четыре источника, близких к Кремлю.

Еще один близкий к Кремлю собеседник подтвердил, что в качестве основной даты для Парада Победы сейчас рассматривается именно 24 июня. В этот день состоялся Парад Победы в 1945 году. По словам источника в Минобороны, основной вариант — проведение парада в конце июня.

Окончательных решений ни по одному, ни по другому вопросу пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники РБК . В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для Парада Победы — 3 сентября.

Парад Победы в случае его проведения в июне станет формой воодушевления людей, которая будет не лишней после долгого периода карантинных мер, объясняет один из близких к администрации президента источников. Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, говорит другой близкий к Кремлю собеседник. Норма о том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, изначально была заложена в закон о поправках.

Люди смогут и парад посмотреть, и проголосовать, а если проводить 24 июня один только парад, то это будет обычный рабочий день, у людей не возникнет ощущения праздника и не у всех будет возможность посмотреть прямую трансляцию мероприятия, говорит собеседник издания.

Обеспечить безопасность людей во время голосования по поправкам в основной закон возможно за счет требований соблюдения социальной дистанции и других мер защиты на участках, за счет возможности досрочного голосования и электронного голосования (в конце февраля глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что электронное голосование во время плебисцита возможно только в Москве, поскольку у других регионов такой возможности нет), говорит еще один близкий к администрации президента источник.

Что касается парада и возможности приезда в Москву иностранных гостей, то, по словам еще одного близкого к администрации президента источника, все понимают, что из-за коронавируса приехать, скорее всего, смогут немногие, но далеко не факт, что в альтернативную дату — 3 сентября — удастся добиться большего присутствия. Перенос в России даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября вызвал протест Японии, и ряд лидеров могут воздержаться от приезда в Москву, не желая портить отношения с Токио.

Закон о переносе даты окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября был принят в апреле. Авторами законопроекта стали ряд депутатов-единороссов и сенаторы. Свою инициативу они объясняли сохранением исторической справедливости. В 1945 году президиум Верховного совета СССР объявил 3 сентября Днем победы над Японией, но в 2010 году в России в качестве даты окончания войны установили 2 сентября — день, когда был подписан акт капитуляции Японии. Во всем мире день окончания Второй мировой войны отмечается 2 сентября.

Позже японская газета Asahi со ссылкой на правительственные источники сообщила, что премьер-министр страны Синдзо Абэ не приедет на парад в Москву, если он пройдет 3 сентября.

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#российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    очередной ход конем, кто-то с парада не успеет и за него онлайн голос появится, не надо смешивать светлый праздник с темными делами!!!!!!

  • Chief

    Chief
    3 часа назад

    Поплавки и проституция!!! Это касается каждого из нас!

  • Станислав 28

    Станислав 28
    2 часа назад

    Никогда не ходил на голосование и всегда выигрывал Путин. Пойду в этот раз, никаких изменений в конституцию. Засиделся дед у власти. Добил Россию.

  • Станислав 28

    Станислав 28
    2 часа назад

    Никогда не ходил на голосование и всегда выигрывал Путин. Пойду в этот раз, никаких изменений в конституцию. Засиделся дед у власти. Добил Россию.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Значит 24 июня необходимо объявить выходным днём с выдачей 40° водки в количестве 100 граммов в день на человека красноармейцу каждому гражданину России.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    типа как в 45 ..

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    2 часа назад

    Думаю Государь оденет парадный мундир подполковника КГБ, фельдмаршал Шойгу оденет тоже парадный мундир, но с элементами тувинского национального костюма.

    Фельдмаршал Золотов будет в шляпе с плюмажем и ботфортах - гвардеец же. Красиво, вообщем, будет. Надо будет помыться, облачиться в чистое исподнее и сесть перед телевизором.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Станислав 28

    Никогда не ходил на голосование и всегда выигрывал Путин. Пойду в этот раз, никаких изменений в конституцию. Засиделся дед у власти. Добил Россию.



    А можно логическое объяснение почему теперь он проиграет?

    ...........................................................................

    Если ни кто ни пойдёт - он победит.

    Если придут все и проголосует против -- он победит.

    Ну неужели это не понятно..

    И дело не ни в явки. А в элементарном отсутствии возможности контроля.

    Я не могу проконтролировать процесс волеизъявления и не надо рассказывать мне сказки про представителей, наблюдатель...Которые могут

    Да нихрена они не могут

    Если в отсутствует сама возможность пересчёта голосов. В принципе отсутствует. А в качестве механизма псевдаконтроля используется механизм отмены итогов или согласие с ними.

    за всю историю выборов в" свободной России" не разу ни один суд не разрешил пересчёт. Ни разу не учредил проверку. В лучшем случаи отмену результатов. Но ведь люди голосовали. Почему их голоса не учитываются.

    А с появлением дистанционной формы весь процесс превращается в фикцию.

    Так что я даже время тратить не буду. И вам не советую...

    З.Ы. К тому же поправки уже де-юро ДЕЙСТВУЮТ

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Главком поднимется на Мавзолей с трубкой в руке и торжественно вручит министру обороны Героя России за освобождение Италии. Государственные награды будут вручены тем, кто ковал эту Победу поднимаясь из окопов с Конституцией РФ в руках с именем Путина на устах под горящие аппараты ИВЛ производства КНР...

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    2 часа назад

    А потом на огромном экране, установленном на Красной Площади покажут анимэ про наши ракеты и боевые подводные дроны.

  • 55

    55
    2 часа назад

    А что, "отличная" идея провести голосование вместе с парадом. Если в 1941 году с парада прямиком на фронт, а тут на избирательный участок с наказанием как проголосовать. Если из СМИ отлично видно, что нет иной точки зрения как голосовать только ЗА, то и результат в любых случаях (как бы не проголосовали, сколько бы не пришло) очевиден.

  • Myxira

    Myxira
    48 минут назад

    Прекрасное далеко

    Думаю Государь оденет парадный мундир подполковника КГБ, фельдмаршал Шойгу оденет тоже парадный мундир, но с элементами тувинского национального костюма.

    Фельдмаршал Золотов будет в шляпе с плюмажем и ботфортах - гвардеец же. Красиво, вообщем, будет. Надо будет помыться, облачиться в чистое исподнее и сесть перед телевизором.



  • Myxira

    Myxira
    47 минут назад

    55

    А что, "отличная" идея провести голосование вместе с парадом. Если в 1941 году с парада прямиком на фронт, а тут на избирательный участок с наказанием как проголосовать. Если из СМИ отлично видно, что нет иной точки зрения как голосовать только ЗА, то и результат в любых случаях (как бы не проголосовали, сколько бы не пришло) очевиден.



    А если нет разницы, то нафих нам Тайд?...

  • Туж2

    Туж2
    44 минуты назад

    Myxira

    55

    А что, "отличная" идея провести голосование вместе с парадом. Если в 1941 году с парада прямиком на фронт, а тут на избирательный участок с наказанием как проголосовать. Если из СМИ отлично видно, что нет иной точки зрения как голосовать только ЗА, то и результат в любых случаях (как бы не проголосовали, сколько бы не пришло) очевиден.



    А если нет разницы, то нафих нам Тайд?...



    какая каша в голове у 55.

    какой фронт какой парад...

    З.Ы. Лучше уж сразу к доктору..

  • домовенок

    домовенок
    36 минут назад

    Чтобы каши в голове не было, переношу мой пост с другой ветки....

    » домовенок , сегодня, 10:52

    Вот, как красиво обнуление изложено в самом тексте поправок к Конституции.

    ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

    15) статью 81 изложить в следующей редакции:

    «Статья 81

    1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного

    и прямого избирательного права при тайном голосовании.

    2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий

    и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида

    на жительство или иного документа, подтверждающего право

    на постоянное проживание гражданина Российской Федерации

    на территории иностранного государства. Требование к кандидату

    на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства. Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

    3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков.

    31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением.

    А вот полный текст поправок к Конституции

    https://zakon-i-poryadok.mirtesen.ru/blog/43605590580/Polnyiy-tekst-popravok-v-Konstitutsiyu-za-chto-myi-golosUyem-?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_20&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

    Как пелось в одной песенке - "....думайте сами, решайте сами, иметь, или не иметь...."

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