Цирк «Ап!» стал финалистом всероссийского фестиваля-конкурса «Творческие люди»

Цирк «Ап!» Амурской областной филармонии и народный театр «Родник» из Завитинска стали финалистами всероссийского фестиваля-конкурса «Творческие люди». Он реализуется в рамках национального проекта «Культура».

Коллективы участвовали в номинации «Культура – это мы!». В полуфинале приняли участие 255 театральных, цирковых и хореографических коллективов, академических хоров, вокально-хоровых ансамблей и духовых оркестров всех субъектов России.

I-й зональный этап Всероссийского фестиваля прошел в формате видеоконкурса с показом в сети интернет выступлений коллективов-участников. По итогам конкурсных просмотров жюри отобрало 60 коллективов. В числе финалистов и благовещенские артисты цирка «Ап!». Коллектив представил два номера: акробатика со скакалкой и эквилибр на катушках. Теперь они примут участие во II очном этапе фестиваля, который состоится осенью в Москве.

По итогам 20 коллективов станут лауреатами фестиваля и получат гранты национального проекта «Культура».

«Как рассказали члены жюри, им пришлось посмотреть 43 часа видео! Для нас это было очень приятно, неожиданно и очень ответственно. Так как следующий этап – это конкурс уже среди сильнейших коллективов России. Он будет проходить в очном формате. Постараемся не подвести нашу область и наш регион», – рассказала руководитель коллектива цирка «Ап!» Ольга Грибалева-Фомина.

В 2019 году амурчане были в числе лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса «Творческие люди». Амурский народный хор занял второе место в номинации «Народная песня» за исполнение лирической казачьей песни «Ой, то не вечер», плясовой русской народной песни «Посею лебеду», произведения амурских авторов «Шли походом казаки», сообщает министерство культуры Амурской области.