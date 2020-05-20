Как Индия сумела победить коронавирус без денег и врачей: обзор прессы

Фото: Sivaram V / Reuters

Из-за банкротства торговых центров без работы могут остаться около 6 миллионов человек; минпромторг предлагает ограничить или запретить покупку иностранного компьютерного оборудования. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Моей Мадонне» я залпом проглотил большой материал, по сути, роман Светланы Кобыш о служебной любовной истории. Вот вы, наверное, посмеиваетесь, просматривая в очередной раз рязановскую киноленту «Служебный роман», мол, так не бывает… Бывает! Прочтите в газете сами.

А еще, конечно, прочитал аннаазановскую публикацию «Шпионский скандал» – как нормальный мужчина, я люблю всякие детективные истории. Тут упоминаются имена Кунста и Альберса, Торговый дом которых гремел на весь Дальний Восток. А кто они по национальности? Немцы! А на дворе Первая мировая война. И вот тут-то… В общем, не буду портить вам удовольствия и рассказывать, кто был главным шпионом.

Ну а еще обязательно прочтите интервью Татьяны Ямщиковой с солисткой нашей филармонии Мариной Горбачевой. Я даже, пользуясь давним знакомством, назову ее Маринкой. Обаяша. И поет – заслушаешься! Так что Марину – заслушаешься, «Мадонну» – зачитаешься! Поехали дальше.

Вам статья

Дальше – «Комсомольская правда». Интересного много. На каждой странице. Разве не интересно узнать, от кого родила пятого ребенка артистка Порошина (ну, она где-то, уже и не скажу где, играет). А разве не интересно прочесть, почему любимец Сталина – генерал Власов – встал под знамена Гитлера? Статью о том, когда закончится режим самоизоляции, в принципе, можно и не читать – когда-то же закончится, но на фотографию девушки, иллюстрирующую этот материал, посмотреть стоит. Там две фотографии. Я про ту, что справа.

Про замечательного поэта Онегина Гаджикасимова, автора незабываемых песенных хитов (кто ж забудет бессмертную «Льет ли тёплый дождь, падает ли снег»?!) – чудо какая хорошая статья! Но, бесспорно, лидером чтения станет исследование – «Не опасно ли заниматься сексом во время коронавируса?». Пишут, что… Впрочем, прочтите сами.

Летят утки

Еженедельник «АиФ» рассказывает, как Индия победила коронавирус без денег и врачей. Ну, понятно, что встретив человека на улице без маски, полицейский, ничтоже сумняшеся, без всяких протоколов и прочих увещеваний мог запросто поколотить нарушителя. Но это редкие случаи, потому что на улицу вообще было запрещено выходить. А самое главное! Вы же знаете, что корова в этой стране – священное животное. Ну так вот: чтобы обезопасить себя от заразы, достаточно обмазать себя навозом. ВОЗ, правда, эту меру профилактики не поддержала, но вы же сами уже знаете, что эта контора ныне не сильно в авторитете.

Напишут же такое

Читаем «Российскую газету». Сегодня совершенно случайно начал изучать ее с последней страницы – увидел хорошую фотографию прыгунши в высоту с шестом. Шест изогнут, спортсменка вся уже в прыжке… И подпись: «Возьмет ли наша легкая атлетика новую высоту с новым президентом?» Ну не поверите, я даже перекрестился: «Свят, свят!» О чем это они? Что там с нашим президентом?! Да неужели, а я что-то пропустил! Вчитался. Речь о новом президенте, но не всей России, а чего-то там спортивного. Я и читать перестал, сразу переключился на другие статьи.

На посошок

Стал листать газету с начала. В других статьях – неутешительные прогнозы. Например, пишут, что банкротство торговых центров из-за пандемии грозит снижением зарплат и увольнением более 6 миллионов человек, вовлеченных в эту отрасль, а существующие ТЦ превратятся в пустые бетонные коробки. Короче, фильм ужасов.

Далее – не менее ужасное: минпромторг предлагает ограничить, а то и вообще запретить закупки иностранной электроники – компьютерного оборудования, коммутационных устройств и прочего и прочего. Представляете?! Сам представил и вздрогнул.

И начал читать о том, как проводит самоизоляцию Борис Гребенщиков. Проводит он ее в Лондоне. Такое впечатление, что он самоизолировался не от коронавируса, а от России. Впрочем, допускаю, что ошибаюсь. И так дошел снова до последней страницы, где фото прыгунши с шестом. И опять в глаза бросилась подклишовка со словами о новом президенте. Аж чертыхнулся в сердцах. Вот напишут же…