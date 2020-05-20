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сегодня, 09:27 0

За сутки в Приамурье сделали более 1 000 тестов на коронавирус

За сутки в Приамурье сделали более 1 000 тестов на коронавирус
Фото: pixabay.com

По состоянию на 19 мая на новую коронавирусную инфекцию в Амурской области проведено 29 425 исследований, в том числе за последние сутки – 1 086. Общее количество контактных лиц с заболевшими – 795 человек. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На изоляции по месту жительства находится 764 человека, в изоляторах – 25, в обсерваторе – 0.

На 19 мая в Амурской области выявлено 9 новых лабораторно подтверждённых COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 247 случаев заболевания, 65 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (84 человека), Благовещенского района (4 человека), Белогорска (30 человек), Тынды (39 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (4 человека), Свободного (18 человек), Шимановска (32 человека) Прогресса (4 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (4 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (21 человек), Райчихинска (2 человека). Зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По информации областного правительства, коэффициент распространения инфекции - 0,8. Показатель тестирования – 127,7 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 54,6 %.

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