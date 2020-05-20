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20мая
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сегодня, 09:02 0

В Амурской области задержали росгвардейца по подозрению в получении взятки

В Амурской области задержали росгвардейца по подозрению в получении взятки

В Амурской области сотрудник Росгвардии задержан по подозрению в получении взятки за незаконное бездействие. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие).

Согласно данным следствия, вечером 18 мая в районе одного из домов, расположенных на улице Василенко в селе Чигири Благовещенского района, подозреваемый получил от директора частной охранной организации взятку в размере 100 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении контроля за деятельностью указанной фирмы, а также непринятие установленных законом мер в случае выявления в дальнейшем возможных нарушений ее руководством и сотрудниками законодательства о частной охранной деятельности.

Преступление выявлено в ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании подследственного во время получения им незаконного денежного вознаграждения.

Следствием устанавливаются обстоятельства совершенного противоправного деяния, сообщает пресс-служба амурского следственного управления СКР.

Начальником управления Росгвардии по Амурской области назначена служебная проверка, поясняют в пресс-службе. В случае установления вины сотрудник будет уволен из рядов войск национальной гвардии по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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