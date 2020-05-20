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В Благовещенске внедорожник сбил ребенка-велосипедиста

В Благовещенске внедорожник сбил ребенка-велосипедиста
Фото: instagram.com/skaner28

19 мая в Благовещенске произошло ДТП с велосипедистом. На него совершил наезд внедорожник.

В 18:39 на регулируемом перекрестке улиц Чайковского – Амурской водитель, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на ребенка-велосипедиста 2010 года рождения. Тот в нарушение ПДД пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия ребенок-велосипедист, находившийся в сопровождении родителя, был травмирован.

«При покупке велосипеда ребенку, взрослый обязан изучить с ним правила поведения во дворе и на дороге. Также необходимо использовать защитную экипировку (велошлем, защитные перчатки, налокотники и наколенники), а в темное время суток – пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами. Ведь последствия травм в дорожно-транспортном происшествии остаются на всю жизнь», – предупреждает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Как пояснила старший инспектор по пропаганде, капитан полиции Ирина Самарина, особую обеспокоенность вызывают юные велосипедисты, они особенно беспечны и невнимательны. Дорога – не место для игр, и родителям необходимо внимательнее относиться к выбору места для велопрогулок своих детей, отметила она.

Амурчанам напоминают, что пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде запрещено. Велосипед – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь серьезные последствия.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    18 минут назад

    чмо кучерявое на джипе!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    14 минут назад

    Дети на велосипедах ездят как попало. Позавчера пара велосипедистов такого же возраста тормознуло на нерегулируемом перекрестке пять машин, потому что один успел проскочить, чудом не попав под машину, а второй догадался посмотреть на дорогу и остановился на середине, не зная что делать дальше.

  • kidman

    kidman
    14 минут назад

    Оно может и кучерявое. Но те, кто едут, а не идут по пешеходному переходу и сопровождающие их "родители" - нисколько не менее кучерявые. Пару-тройку таких переедут - может, остальные начнут думать, ехать по переходу на велосипеде или всё-таки начать соблюдать ПДД.

  • Papanchak

    Papanchak
    10 минут назад

    >>чмо кучерявое на джипе!

    Потерпевший папашка, не знающий правил ПДД, отметился?

  • Paster

    Paster
    9 минут назад

    mestny

    чмо кучерявое на джипе!



    Чмо мелкое на велике!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    Paster


    Хочется плюсануть, но это больше к родителям относится

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