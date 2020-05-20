В Благовещенске внедорожник сбил ребенка-велосипедиста

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19 мая в Благовещенске произошло ДТП с велосипедистом. На него совершил наезд внедорожник.

В 18:39 на регулируемом перекрестке улиц Чайковского – Амурской водитель, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на ребенка-велосипедиста 2010 года рождения. Тот в нарушение ПДД пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия ребенок-велосипедист, находившийся в сопровождении родителя, был травмирован.

«При покупке велосипеда ребенку, взрослый обязан изучить с ним правила поведения во дворе и на дороге. Также необходимо использовать защитную экипировку (велошлем, защитные перчатки, налокотники и наколенники), а в темное время суток – пользоваться осветительными приборами и световозвращающими элементами. Ведь последствия травм в дорожно-транспортном происшествии остаются на всю жизнь», – предупреждает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Как пояснила старший инспектор по пропаганде, капитан полиции Ирина Самарина, особую обеспокоенность вызывают юные велосипедисты, они особенно беспечны и невнимательны. Дорога – не место для игр, и родителям необходимо внимательнее относиться к выбору места для велопрогулок своих детей, отметила она.

Амурчанам напоминают, что пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде запрещено. Велосипед – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь серьезные последствия.