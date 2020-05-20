Движение транспорта по мосту через Зею в Благовещенске открыто

В Благовещенске специалисты компании «УСК "Мост"» завершили часть аварийно-восстановительных работ на мосту через Зею. Движение автотранспорта началось 20 мая в 06:40.

«Сегодня ночью было заменено 4 плиты из 6 запланированных. Всего же на данном участке необходимо заменить 8 плит. Движение по одной полосе открыто. Сегодня в течение дня будут продолжены работы, не связанные с перекрытием проезда», – сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Проезд автотранспорта через мост будет осуществляться по прежней схеме по одной полосе в реверсивном режиме через эстакаду. Всех водителей просят соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию 15 метров, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в течение дня будет определена дата перекрытия моста для продолжения аварийно-восстановительных работ. Власти напоминают, что в случае необходимости для обеспечения безопасности движение по нему может быть перекрыто на неопределенное время.

Фото пресс-службы администрации Благовещенска