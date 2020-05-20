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сегодня, 08:26 4

Движение транспорта по мосту через Зею в Благовещенске открыто

Движение транспорта по мосту через Зею в Благовещенске открыто

В Благовещенске специалисты компании «УСК "Мост"» завершили часть аварийно-восстановительных работ на мосту через Зею. Движение автотранспорта началось 20 мая в 06:40.

«Сегодня ночью было заменено 4 плиты из 6 запланированных. Всего же на данном участке необходимо заменить 8 плит. Движение по одной полосе открыто. Сегодня в течение дня будут продолжены работы, не связанные с перекрытием проезда», – сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Проезд автотранспорта через мост будет осуществляться по прежней схеме по одной полосе в реверсивном режиме через эстакаду. Всех водителей просят соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию 15 метров, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в течение дня будет определена дата перекрытия моста для продолжения аварийно-восстановительных работ. Власти напоминают, что в случае необходимости для обеспечения безопасности движение по нему может быть перекрыто на неопределенное время.

Фото пресс-службы администрации Благовещенска

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#транспорт

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Комментарии
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  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    56 минут назад

    Молодцы!!!

  • Демидыч

    Демидыч
    36 минут назад

    очень долго возятся

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    33 минуты назад

    Судя по камере там и конь не валялся.

  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    асфальт нормальный сделайте на этом участке, не кашу которую САР валит везде иначе потом стыдно будет, хотя о чём я.......

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