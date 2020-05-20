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Выбор читателей за 19 мая

Выбор читателей за 19 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 19 мая.

В Амурской области от коронавируса умерла женщина

В Приамурье на 19 мая зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса. Один человек скончался. С нарастающим итогом в регионе выявлено 247 случаев COVID-19.

Мост через Зею в Благовещенске закроют для движения раньше 20:00

Движение по мосту через Зею в областном центре Приамурья запретят не только автолюбителям, но и пешеходам. Аварийно-восстановительные работы на сооружении компания «УСК "Мост"» начнет 19 мая с 20:00.

На остановке в Благовещенске появилось объявление от имени умершей от рака девочки

Благовещенск Амурской области силами неизвестных присоединился к флешмобу доброты «Мечта Сони Рыбиной». Эта 10-летняя девочка, жительница Санкт-Петербурга, умерла в начале 2019 года от саркомы. И теперь по всей стране и даже за ее пределами люди воплощают ее мечту – развешивают на остановках объявления с монетами, которые может взять каждый, кому не хватает денег на проезд.

Больше двух не собираться: в Благовещенске постепенно открываются парки и площадки (фото)

В Благовещенске постепенно открываются общественные зоны. Теперь горожанам и гостям областного центра можно прогуляться по городскому, Первомайскому паркам и парку Дружбы, которые раньше были под замком, а также на детской и баскетбольной площадках возле набережной Амура. Но меры профилактики необходимо соблюдать .

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#Обзор #интернет #СМИ

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