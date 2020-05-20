Для ряда профессий удаленка может сохраниться после снятия ограничений

Ряд профессий смогут сохранить удаленный формат деятельности и после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. По словам партнера консалтингового агентства в сфере поиска топ-менеджеров Zoom Executive Search Дмитрия Мамаева, организовать полноценную работу на удаленке смогут профессии, связанные с digital, координацией проектов.

Это маркетинг, финансы и бухгалтерский учет, юристы. Кроме того, многие руководители также могут без потери производительности работать из дома. Работать же в традиционном формате всегда будут сферы производства и строительства.

По мнению вице-президента по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрия Смыслова, в будущем говорить о полном переводе различных сфер на удаленку не приходится, так как для решения многих задач важно общение с коллегами.

Однако самоизоляция показала, что многое можно делать из дома без потери эффективности, пишут «Известия». «Скорее всего, в перспективе многие отрасли ждет переход к гибридной модели: офисы никуда не денутся, но станут использоваться для встреч, собраний», — указал эксперт.