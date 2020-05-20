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сегодня, 08:19 0

Билеты на поезд снова можно купить за 3 месяца до отправления

Билеты на поезд снова можно купить за 3 месяца до отправления
Фото: pixabay.com

Глубина продажи билетов на поезда дальнего следования всех перевозчиков на внутрироссийском направлении на летний период увеличена до 90 суток. Ранее в связи со снижением пассажиропотока холдингом «РЖД» было принято решение вернуть глубину продажи билетов к нормативным значениям, установив ее за 45 суток до отправления поезда.

Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра: 8 (800) 775-00-00.

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#транспорт

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