Билеты на поезд снова можно купить за 3 месяца до отправления

Глубина продажи билетов на поезда дальнего следования всех перевозчиков на внутрироссийском направлении на летний период увеличена до 90 суток. Ранее в связи со снижением пассажиропотока холдингом «РЖД» было принято решение вернуть глубину продажи билетов к нормативным значениям, установив ее за 45 суток до отправления поезда.

Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги. Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра: 8 (800) 775-00-00.

Просмотров всего: 465

#транспорт

распечатать

Любовь Чуприна