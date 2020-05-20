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сегодня, 07:30 0

У бассейна Белогорья появится второе дно

У бассейна Белогорья появится второе дно

Бассейн Белогорья готовится к установке второго дна. Конструкция позволит безопасно принимать в бассейне детей до 12 лет, а также присоединиться Белогорью к проекту «Всеобуч по плаванию» и заниматься там не только со школьниками, но и дошколятами.

Второе дно заказали в Санкт-Петербурге. В Приамурье оно прибудет к концу июня. Конструкция обошлась областной спортивной школе в 1 миллион 490 тысяч рублей. Деньги на эти цели были выделены из регионального бюджета после того, как в прошлом году бассейн посетил губернатор области Василий Орлов.

Сама конструкция выполнена из антикоррозийного материала. Она имеет размеры 3 на 8 метров, а глубина составляет 70 сантиметров. Ее расположат на первой дорожке. Выход в малую чашу будет отдельным.

«По всему периметру этой конструкции будут иметься ограждения, поэтому ребенок не сможет переступить через эту конструкцию и попасть в основной бассейн. Настил устроен таким образом, что промежутки составляют всего 3 миллиметра, что позволяет не попасть туда ни пальчикам ноги, ни пальчикам руки – это безопасно», – объяснил заместитель директора АОСШ по административно-хозяйственной части Сергей Мещеряков.

Также в целях безопасности у малой чаши будет дежурить отдельный инструктор по спорту. Это позволит родителям не переживать за своих детей и самим поплавать в удовольствие.

Как пишет в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту Амурской области, приступить к установке второго дна планируют в июле. Монтаж его максимально прост, заверил поставщик. Справиться с ним можно буквально за три дня. Поэтому им работники бассейна займутся самостоятельно, консультируясь со специалистами в режиме онлайн. Это значительно сэкономит средства.

Опробовать второе дно маленькие посетители смогут с 1 ноября – на эту дату в бассейне запланировано открытие плавательного сезона.

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#отдых

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