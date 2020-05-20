Гороскоп 20 мая: Рыбам не стоит обращаться к начальству, а Весам необходим отдых

Восход Солнца: 04:35

Заход Солнца: 20:17

Солнце в Тельце.

Овен. Сложные дела сегодня будут раззадоривать Овнов, поднимать градус борьбы и настроение. Однако рисковать астрологи не советуют! Не принимайте предложения, сулящие мгновенный заработок, скорее всего, речь идет о мошеннических схемах.

Телец. Некоторые представители знака устанут от повседневности и захотят провести время каким-нибудь совершенно невообразимым образом. Рабочие «хвосты» сегодня могут существенно Вам помешать, поэтому сначала следует от них избавиться, а потом, с уверенностью, приступать к новому делу.

Близнецы. Вы будете ощущать пассивность, да и дела продвигаются не так быстро, как хотели Близнецы. Смиритесь с положением вещей и позвольте себе расслабление. Вы сможете насладиться стабильностью, которую Вы так долго и тщательно выстраивали в своей семье. Ведь это так приятно, когда вас ждут!

Рак. Доходы будут находиться в прямой зависимости от вашей активности, поэтому о свободном времени придется только мечтать! Не высказывайте свое мнение резко, советы должны выглядеть рекомендациями, а не ультиматумами.

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Лев. Не самое подходящее время, чтобы начинать новые проекты или подписывать сделки. Не самое лучшее время, чтобы требовать от окружающих определенного признания. Все закончится фиаско из-за слишком завышенных ожиданий отдельных персон.

Дева. Если Вы сегодня кому-то дадите быть первой скрипкой, это может стать серьезным ударом по самооценке. Будьте внимательными к своему организму, это особенно важно в период пандемии коронавируса.

Весы. Для поддержания работоспособности в эти напряженные дни Весам требуется спокойный отдых по вечерам и 8-часовой сон. Вы можете заработать большую сумму, если проявите ответственность, а легкомысленность, которая присуща Вам, оставите позади.

Скорпион. Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдет беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями. Сегодня желательно отстаивать свою точку зрения любой ценой. Вы правы, а они ошибаются, поэтому идите к цели и не меняйте планы.

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Стрелец. С самого утра Вас будет переполнять энергия, направьте ее на полезные дела, например, уборку в доме. Астрологи призывают Стрельцов сегодня осторожно принимать предложения о сотрудничестве, просите максимум информации и только потом принимайте решение.

Козерог. Жизнь может кардинально измениться, однако Вы сможете преодолеть любые трудности, находясь со своими близкими. Сложатся очень благоприятные обстоятельства для реализации давно задуманного!

Водолей. Постарайтесь все организовать так, чтобы в вашей жизни было больше приятных моментов. Это благоприятный день для деловых встреч и переговоров, а также увеселительных мероприятий. Вы сегодня будете сами на себя не похожи, проявляя на работе излишний эгоцентризм и не подпуская коллег к вашим проектам и делам из-за страха соперничества.

Рыбы. Знайте во всем меру, не передайте и не танцуйте до восхода солнца. Иначе энергетические потери будут слишком большими, а дискомфорт станет явным уже утром. Не лучшее время для общения с высшим руководством предприятия, идею могут отвергнуть из-за плохого настроения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев