Президент оценил исполнение его поручений по поддержке экономики и социальной сферы в стране

Владимир Путин вновь провел открытую онлайн видеоконференцию с кабмином и главами субъектов. Президент выслушал доклады о том, как в России реализуются меры поддержки экономики и социальной сферы, в частности, обратил внимание на выплаты медикам и семьям.

В своем вступительном слове Владимир Путин еще раз перечислил поручения, которые в период борьбы с COVID-19 должны быть исполнены в стране. В первую очередь коснулся поддержки медицинского персонала. По информации главы государства не все специалисты получили, положенные им средства.

«Напомню, что было принято несколько последовательных решений о том, чтобы поддержать медицинских специалистов. Так, ещё в марте мы предусмотрели стимулирующие выплаты для них. Эти выплаты действуют до конца текущего года, и рассчитываются в зависимости от объёма работы. На эти цели из федерального бюджета было выделено 10,2 миллиарда рублей.

Затем, 15 апреля, были установлены специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях на период апрель, май, июнь. Эти доплаты предусмотрены тем, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Для этого из федерального бюджета регионам было перечислено ещё 41,8 миллиарда рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты Федерации поступили 50,1 миллиарда, то есть практически все средства. При этом, как мы договаривались, должны были сохраняться региональные выплаты и надбавки. Все расчёты с людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая», – сказал Владимир Путин.

Он поручил правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат.

«Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно, кому за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях. Отлажена и обратная связь, чрезвычайно важная вещь», – обратил внимание президент.

Помимо этого президент напомнил, что 6 мая подписал Указ о введении обязательного государственного страхования жизни и здоровья медработников. Все, кто с самого начала участвовал в борьбе с эпидемией и пострадал при исполнении профессионального долга, должны получить единовременные страховые выплаты.

Перечисляя президент сказал о своем указе от 17 мая, который позволяет дис­танционно заказывать лекарства, которые отпускаются без рецепта.

«Мне кажется, не все идет так быстро, как бы хотелось», – заметил Путин.

Речь шла и о ежемесячной выплате в размере 5 тысяч рублей на детей, рожденных в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2019 года, а также о единовременной выплате по 10 тысяч рублей. Президент заменил, что последняя мера оказалась крайне востребованной. И по состоянию на 18 мая от родителей через портал «Госуслуги» поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11 миллионов. Всего же средства должны получить 22 миллиона детей.

Владимир Путин не забыл и о мерах поддержки бизнеса в этот сложный период.

«Целый ряд решений принят для поддержки экономики. На первом этапе это были отсрочки по налоговым и страховым платежам. Программа льготных беспроцентных зарплатных кредитов, как мы их называем, прямые государственные субсидии на выплату зарплат за апрель и май. В рамках нового пакета мер, представленного 11 мая, принято беспрецедентное решение о списании налогов и страховых взносов за второй квартал текущего года. Мы этого никогда не делали, но и не буду вдаваться почему в детали, но в сегодняшних экстраординарных условиях эта мера востребована. Она распространяется на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях, социально ориентированные НКО также затрагивает», – говорил Владимир Путин.

В конце своего выступления президент отметил, что правительству необходима обратная связь с населением. В конце мая еще он еще раз выясни, как исполняются его поручения.

«Ничего особенного нет и в том, что, проводя эти решения в жизнь, происходят какие-то сбои. Но в этой связи я что хотел бы сказать? Хотел бы опять вернуться к тому, о чем уже упоминал. В этой связи крайне важна, так называемая, обратная связь. Мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Если мы говорим об элементах поддержки наших людей либо предприятий, отраслей экономики, мы должны точно и ясно себе представлять, как это работает в жизни. И имея эту «обратную» связь, мгновенно на это реагировать с тем, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена. Зачем мы тогда работаем», – заключил Владимир Путин.