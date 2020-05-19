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19мая
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сегодня, 22:15 5

В Циолковском зарегистрировано 11 случаев COVID-19

В Циолковском зарегистрировано 11 случаев COVID-19
Фото: Amurobl.ru

Глава Циолковского Сергей Левицкий по состоянию на 19 мая сообщил об 11 случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории ЗАТО. Он записал видео-обращение к гражданам.

Данные о числе больных COVID-19 в Циолковском предоставило Федеральное медико-биологическое агентство. Сергей Левицкий отметил на будущее, что за официальной информацией граждане могут обращаться на сайт ФМБА.

В своем обращении глава ЗАТО заметил, что все необходимые действия по предотвращению распростарнения коронавируса на территории предпринимаются, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

«Друзья, я призываю вас к дисциплине. Только дисциплина сегодня поможет нам остановить распространение коронавирусной инфекции на территории нашего города. Если вы выходите на улицу или в магазин, используйте средства индивидуальной защиты. Оперативный штаб ЗАТО Циолковский работает, мы вырабатываем все необходимые мероприятия. Эти мероприятия выполняются, в том числе санобработка общественных территорий детских садов, помещений, где находились, живут наши заболевшие. Поэтому все мероприятия мы выполняем. Друзья, я желаю вам здоровья. Все будет хорошо», – сказал Сергей Владимирович.

Как сообщало Амур.инфо, первый случай заражения коронавирусом по данным местной лаборатории был зарегистрирован в ЗАТО 16 мая. Под подозрением находилсь 41-летняя местная жительница. 8 мая она выезжала в Хабаровск. По возвращении в Циолковский женщина не сообщила на горячую линию 112 о том, что выезжала в другой регион. 13 мая амурчанке стало плохо, она обратилась за помощью к медикам. После осмотра на дому врач диагностировал женщине ларингит. Амурчанку госпитализировали в Благовещенск.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Управляющий

    Управляющий
    33 минуты назад

    Как так: в Амурской области 9 заболевших 19 мая, а в Циолковском 11? Или Циолковский к Амурской области не относится ?

  • Управляющий

    Управляющий
    24 минуты назад

    В статистике за два дня в Циолковском нет случаев Covid

  • Myxira

    Myxira
    22 минуты назад

    Управляющий

    В статистике за два дня в Циолковском нет случаев Covid



    Их к Свободному плюсуют по неясным мотивам.

  • Управляющий

    Управляющий
    18 минут назад

    Myxira

    Управляющий

    В статистике за два дня в Циолковском нет случаев Covid



    Их к Свободному плюсуют по неясным мотивам.



    Так в Свободном сегодня нет прибавки

  • Фермер

    Фермер
    10 минут назад

    Такой "информативностью" Роспотребнадзор подрывает доверие к органам власти и может спровоцировать панику! Мы привыкли к чётко информации приблизительно в 17 часов и думали, что можем ей доверять...

    И на тебе!

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