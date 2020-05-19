В Циолковском зарегистрировано 11 случаев COVID-19

Глава Циолковского Сергей Левицкий по состоянию на 19 мая сообщил об 11 случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории ЗАТО. Он записал видео-обращение к гражданам.

Данные о числе больных COVID-19 в Циолковском предоставило Федеральное медико-биологическое агентство. Сергей Левицкий отметил на будущее, что за официальной информацией граждане могут обращаться на сайт ФМБА.

В своем обращении глава ЗАТО заметил, что все необходимые действия по предотвращению распростарнения коронавируса на территории предпринимаются, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

«Друзья, я призываю вас к дисциплине. Только дисциплина сегодня поможет нам остановить распространение коронавирусной инфекции на территории нашего города. Если вы выходите на улицу или в магазин, используйте средства индивидуальной защиты. Оперативный штаб ЗАТО Циолковский работает, мы вырабатываем все необходимые мероприятия. Эти мероприятия выполняются, в том числе санобработка общественных территорий детских садов, помещений, где находились, живут наши заболевшие. Поэтому все мероприятия мы выполняем. Друзья, я желаю вам здоровья. Все будет хорошо», – сказал Сергей Владимирович.

Как сообщало Амур.инфо, первый случай заражения коронавирусом по данным местной лаборатории был зарегистрирован в ЗАТО 16 мая. Под подозрением находилсь 41-летняя местная жительница. 8 мая она выезжала в Хабаровск. По возвращении в Циолковский женщина не сообщила на горячую линию 112 о том, что выезжала в другой регион. 13 мая амурчанке стало плохо, она обратилась за помощью к медикам. После осмотра на дому врач диагностировал женщине ларингит. Амурчанку госпитализировали в Благовещенск.