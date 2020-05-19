Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: о ситуации с COVID-19 в городах Приамурья

В «Утреннем Эхе» расскажут, как складывается ситуация в связи с COVID-19 в городах Приамурья. На связи с редакцией будут мэры Белогорска, Свободного и Тынды.

Также вниманию радиослушателей будет предложен фрагмент онлайн пресс-конференции с участием начальника управления ветеринарии Амурской области Сергея Самохвалова и руководителя амурского управления Россельхознадзора Яны Любченковой, на которой в частности речь шла о несоблюдении некоторыми гражданами запрета на разведение поголовья свиней в связи с прошлогодней вспышкой африканской чумы свиней в регионе. Ведущий эфира – Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» – с 07:00 до 09:00 по будням и с 09:00 до 10:00 по субботам. Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 по будням. Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 по будням.

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.