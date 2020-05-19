В Благовещенске перекроют движение на новых участках дорог

В среду, 20 мая, в Благовещенске ожидается перекрытие нескольких участков проезжей части. Движение временно ограничат на перекрестке улиц Калинина – Пролетарская, а также на участках улицы Горького и в переулке Серышевский.

В связи с проведением работ на инженерных сетях с 9:00 20 мая будет ограничено движение транспорта по улице Горького между Трудовой и Кузнечной. Проезд перекроют на половине проезжей части.

Кроме того, движение автомобилей ограничат в переулке Серышевский на участке от Загородной до Больничной. Проезд будет перекрыт полностью в связи с проведением работ на сетях.

В этот же день перекроют для движения машин перекрёсток улиц Калинина – Пролетарская. Это связано с ремонтом инженерных сетей.

Администрация Благовещенска просит автовладельцев выбирать альтернативные маршруты для движения.