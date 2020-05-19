Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:30 4

В Благовещенске перекроют движение на новых участках дорог

В Благовещенске перекроют движение на новых участках дорог
Фото: admblag.ru

В среду, 20 мая, в Благовещенске ожидается перекрытие нескольких участков проезжей части. Движение временно ограничат на перекрестке улиц Калинина – Пролетарская, а также на участках улицы Горького и в переулке Серышевский.

В связи с проведением работ на инженерных сетях с 9:00 20 мая будет ограничено движение транспорта по улице Горького между Трудовой и Кузнечной. Проезд перекроют на половине проезжей части.

Кроме того, движение автомобилей ограничат в переулке Серышевский на участке от Загородной до Больничной. Проезд будет перекрыт полностью в связи с проведением работ на сетях.

В этот же день перекроют для движения машин перекрёсток улиц Калинина – Пролетарская. Это связано с ремонтом инженерных сетей.

Администрация Благовещенска просит автовладельцев выбирать альтернативные маршруты для движения.

Просмотров всего: 1069

#дороги

распечатать


Общество 23

Мост через Зею в Благовещенске закроют для движения раньше 20:00
Общество 15

В Благовещенске появилась временная разметка розового цвета
Общество 3

В Благовещенске ограничили движение на перекрестке улиц Калинина и Северной

Общество 2

В Благовещенске в ночь на 16 мая полностью перекроют улицу Воронкова
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • не люблю

    не люблю
    2 часа назад

    дык,альтернативных уже не осталось, все перекрыто, хотя нет можно по воздуху

  • старатель

    старатель
    2 часа назад

    Щас как все дороги починят , и все , зао асфальт уйдет в отпуск на 20 лет !

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Сегодня видел раскоп на улице Ленина - Шимановского... Насчитал 6 слоёв асфальта! Долго думал

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Фермер

    Сегодня видел раскоп на улице Ленина - Шимановского... Насчитал 6 слоёв асфальта! Долго думал



    Классифицировать надо, по эрам.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь