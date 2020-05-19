В областном правительстве отчитались о выплатах медикам, работающим с больными COVID-19

Выплаты амурским медикам, работающим с больными коронавирусом, сегодня вне повестки обсудили на заседании правительства. Этот вопрос находится на особом контроле у губернатора. Он обратил внимание на то, что некоторые медработники получили средства не в срок и не в полном объеме.

«На особом контроле сейчас доплаты медработникам, которые по роду своей деятельности работают с больными коронавирусом. В апреле президент Владимир Путин распорядился на три месяца установить дополнительные выплаты медикам, работающим с заболевшими коронавирусом. Есть информация, что в некоторых лечебных учреждениях не в полном объёме и несвоевременно была выплачена заработная плата. Прошу обратить на это самое пристальное внимание всех руководителей, всех главных врачей, министерство здравоохранения», – сказал Василий Орлов.

Зампред правительства Юлия Рябинина доложила о ситуации в целом. «Выплаты осуществляются по двум постановлениям правительства Российской Федерации № 415 от 02.04.2020 и № 484 от 12.04.2020», – пояснила Юлия Николаевна.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским работникам, контактирующим в результате осуществления профессиональной деятельности с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, и работа которых связана с биоматериалом, заражённым COVID-19.

Постановление № 484 от 12.04.2020 предусматривает выплаты стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи людям, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (стационары и станции скорой медицинской помощи).

Так, по словам зампреда, начислены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам (постановление № 415) – на сумму 16,2 миллиона рублей, из них 14,3 миллиона рублей из федерального бюджета.

«Доплаты по постановлению № 415 получил 471 человек, из них врачи – 125 человек, средний медицинский персонал – 249 человек, 59 человек младшего медицинского персонала и 38 водителей автомобилей скорой медицинской помощи, – рассказала Юлия Рябинина. – Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ по постановлению № 484 (президентские) начислены на сумму 16,8 миллиона рублей, из них 15,2 миллиона из федерального бюджета. Доплаты получили 198 человек, из них 37 врачей, 100 человек среднего медицинского персонала, 21 человек младшего медицинского персонала, 40 водителей автомобилей скорой медицинской помощи».

Губернатор Василий Орлов пригласил на обратную связь главных врачей больниц Благовещенска и Белогорска. Как рассказала главный врач Белогорской городской больницы Виктория Крупко, по постановлению Правительства №415 первые выплаты были начислены 30 апреля, перерасчёт был сделан 13 мая 2020 года.

«Выплату получили 81 человек. Из них 16 врачи (средний размер выплат составил 49 937 рублей), средний персонал 46 человек (средний размер выплат 28 700 рублей), 13 человек младшего медицинского персонала (18 600 рублей) и 6 водителей скорой помощи (12 882 рубля)», – сообщила Виктория Крупко.

Выплаты по постановлению правительства № 484 получили 52 медицинских работника Белогорской городской больницы.

Что касается выплат медработникам Благовещенской городской клинической больницы, на базе которой развёрнуто самый крупный в области инфекционный госпиталь для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, то, как рассказал главный врач Александр Сучков, по постановлению № 484 доплаты получили 16 сотрудников.

«Стимулирующая выплата для врачей в среднем составляет 128 тысяч рублей, медработники среднего звена в среднем получили 80 тысяч рублей, младшему персоналу мы выплатили по 40 тысяч рублей. По 415 постановлению мы испытали определённые трудности. К сожалению, не обошлось без перерасчёта. На сегодня доплаты по 415 постановлению получили 118 сотрудников, средняя выплата по врачам составила 25 920 рублей, среднему медперсоналу – 12 743 рубля, младшему – 9 980 рублей», – рассказал главврач Александр Сучков.

«За счёт средств областного бюджета предусмотрена выплата за особые условия труда медицинским и иным работникам, которые также участвуют в мероприятиях по предотвращению распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции, но которым не установлены выплаты за счёт средств федерального бюджета. На эти цели предусмотрено 71 млн. рублей средств областного бюджета. Выплаты будут осуществлены в сроки выплаты заработной платы за первую половину мая», – добавила Юлия Рябинина.

Сегодня минздрав приступил к проверке правильности и своевременности начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.

«В целом оцениваю ситуацию положительно. Считаю, что проведена достаточная работа. Выплаты получили подавляющее большинство медработников. Если есть данные, что не в полном объёме выплачены деньги, прошу обращаться по горячей линии 112 по коронавирусу. Я лично буду разбираться по каждому случаю. Ещё раз обращаю внимание – все поручения президента должны быть выполнены, а замечания, если они есть, должны быть устранены», – констатировал губернатор Василий Орлов.