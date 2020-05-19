На остановке в Благовещенске появилось объявление от имени умершей от рака девочки

Благовещенск Амурской области силами неизвестных присоединился к флешмобу доброты «Мечта Сони Рыбиной». Эта 10-летняя девочка, жительница Санкт-Петербурга, умерла в начале 2019 года от саркомы. И теперь по всей стране и даже за ее пределами люди воплощают ее мечту – развешивают на остановках объявления с монетами, которые может взять каждый, кому не хватает денег на проезд.

«Если вам нужна помощь и не хватает на проезд на транспорте, возьмите монетку и пусть мир станет добрее. Соня 10 лет», – крупными буквами написано в объявлении. Его жительница областного центра сфотографировала в центре города на остановке, расположенной на перекрестке Ленина – Шевченко.

Ниже в объявлении приклеены монетки номиналом 2,5 и 10 рублей.

«Девочка Соня умерла от рака, но осталась ее мечта, и мы все вместе в силах ее исполнить. Ведь это так важно, чтобы каждый человек на Земле мог доехать до дома, даже если у него не хватает монетки. Берегите себя и своих близких», – написали неизвестные.

Соня, о которой идет речь в объявлении, жила в Санкт-Петербурге. У девочки диагностировали саркому, и через год, несмотря на усилия врачей, она скончалась. Еще находясь в онкоцентре, Соня поделилась с воспитательницей Людмилой своей мечтой. Та часто спрашивает детей об их мечте, и, как правило, все отвечали одно – справиться с болезнью.

«А Сонина меня поразила. Она сказала, что хочет открыть приют для животных», – рассказала Людмила. По словам воспитателя, о другой мечте девочки, про которую потом стало известно миллионам людей, она узнала одной из первых.

«Как-то раз она сказала мне, что хорошо бы на остановках общественного транспорта были такие объявления с монетками для людей, которым не хватает на проезд. Они могли бы срывать эти денежки и ездить по городу. Я сказала, что это очень классная идея. А пришла она Соне, кстати, во сне», – цитировали Людмилу РИА Новости.

Первые объявления с монетками появились в Петербурге. Акцию доброты поддержали сначала друзья семьи и волонтеры, а потом подхватили и жители других городов.

После публикации постов об идее умершей от рака девочки в соцсетях к акции с монетками присоединились больше 70 городов, в том числе на Украине и в Казахстане.