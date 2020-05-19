Предприниматели Приамурья надеются на снижение ставки налога

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Сообщество предпринимателей региона намерено выйти с предложением о снижении ставки налога на имущество организаций и на имущество физических лиц, используемое в предпринимательской деятельности. Этой проблеме будет посвящена онлайн-встреча с предпринимателями региона, которая состоится 21 мая.

Разговор об этом шел в программе «Простые вопросы», гостем которой стал председатель совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области Борис Белобородов.

«Ситуация в экономике резко ухудшилась, начиная с конца марта. По разным оценкам, из-за последствий коронавируса минимум на 50 % упали доходы, в некоторых отраслях – до 80-90 %. В распоряжении предпринимателей в разы стало меньше денежных средств. Но постоянные расходы на ведение бизнеса не изменились. И как бы предпринимателю ни было хорошо или плохо, он обязан платить имущественные налоги по установленной ставке», – с этих слов начал диалог Борис Белобородов.

Ставку налога на имущество устанавливает законодательное собрание региона, ставку налога на имущество физлиц, используемое в предпринимательской деятельности – муниципалитеты. В 2016 году была пересмотрена кадастровая стоимость, в результате она выросла, что дало бюджетам заметное увеличение доходов. В этом есть зазор, который может позволить немного откатиться назад в расходной части, считает Белобородов.

«Мы, предпринимательское сообщество, считаем, что так как экономическая ситуация стала еще хуже, чем была, то никак нельзя оставлять ставку 1 %. Мы считаем, что ее надо снизить в два раза по сравнению с тем значением, которое было в 17-18 году, – рассказал Борис Леонидович. – Можно требовать как можно больше налогов, выбивать и забирать последнюю копейку, но что потом произойдет? На следующий год собирать будет не с кого! Чтобы этого не произошло, мы считаем, что необходимо снизить налоговую ставку до половины процента».

Каким образом предприниматели собираются доказывать необходимость мер, а также как стать участниками онлайн-встречи – об этом смотрите в программе.