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сегодня, 18:55 5

Предприниматели Приамурья надеются на снижение ставки налога

Предприниматели Приамурья надеются на снижение ставки налога
Фото: скриншот видео

Сообщество предпринимателей региона намерено выйти с предложением о снижении ставки налога на имущество организаций и на имущество физических лиц, используемое в предпринимательской деятельности. Этой проблеме будет посвящена онлайн-встреча с предпринимателями региона, которая состоится 21 мая.

Разговор об этом шел в программе «Простые вопросы», гостем которой стал председатель совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Амурской области Борис Белобородов.

«Ситуация в экономике резко ухудшилась, начиная с конца марта. По разным оценкам, из-за последствий коронавируса минимум на 50 % упали доходы, в некоторых отраслях – до 80-90 %. В распоряжении предпринимателей в разы стало меньше денежных средств. Но постоянные расходы на ведение бизнеса не изменились. И как бы предпринимателю ни было хорошо или плохо, он обязан платить имущественные налоги по установленной ставке», – с этих слов начал диалог Борис Белобородов.

Ставку налога на имущество устанавливает законодательное собрание региона, ставку налога на имущество физлиц, используемое в предпринимательской деятельности – муниципалитеты. В 2016 году была пересмотрена кадастровая стоимость, в результате она выросла, что дало бюджетам заметное увеличение доходов. В этом есть зазор, который может позволить немного откатиться назад в расходной части, считает Белобородов.

«Мы, предпринимательское сообщество, считаем, что так как экономическая ситуация стала еще хуже, чем была, то никак нельзя оставлять ставку 1 %. Мы считаем, что ее надо снизить в два раза по сравнению с тем значением, которое было в 17-18 году, – рассказал Борис Леонидович. – Можно требовать как можно больше налогов, выбивать и забирать последнюю копейку, но что потом произойдет? На следующий год собирать будет не с кого! Чтобы этого не произошло, мы считаем, что необходимо снизить налоговую ставку до половины процента».

Каким образом предприниматели собираются доказывать необходимость мер, а также как стать участниками онлайн-встречи – об этом смотрите в программе.

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#бизнес #налоги #Простые вопросы #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    45 минут назад

    Тема важная, давно обсуждается. Надеюсь все-же разрешится. Предприниматели тоже люди, причем в подавляющем большинстве своем.

  • oenesterov

    oenesterov
    25 минут назад

    Нормально, из-за двух месяцев простоя хотят ставочку в два раза уронить. Достаточно на эти два месяца льготу сделать и то только тем кто действительно из-за карантина не работал.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    23 минуты назад

  • Б-29

    Б-29
    21 минута назад

    Предприниматели надеются...

    Надежда мой компас земной , а удача награда за смелость. Нам песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.

    Как при Советах было мало нужно.

  • 55

    55
    16 минут назад

    Виталий ЗлочевскийТема важная, давно обсуждается. Надеюсь все-же разрешится.


    Как...???? Когда сплошное беззаконие... и телевезионное право поручений Путина, имеющее верховенство над всем???

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