Амурчанка стала жертвой дистанционного мошенничества и лишилась полумиллиона рублей

Жительница Благовещенска стала жертвой мошенников. Со счета амурчанки было похищено более 450 тысяч рублей. О происшествии она сообщило в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщили в полиции, женщина нашла на одном из сайтов объявление о дополнительном заработке и оставила свою заявку. Через некоторое время с ней связался мужчина, который представился сотрудником международной брокерской компании и предложил стать куратором гражданки, на что она согласилась. Под диктовку злоумышленника женщина открыла счет, обратившись на сайт данной компании, и установила приложение на телефон. Через 2 недели «куратор» уговорил заявительницу взять кредит для увеличения суммы вложений и сообщил, что она может вывести со своего счета крупную сумму денег, но для этого необходимо заплатить определённые проценты. В связи с этим гражданка взяла еще один кредит и перевела требуемую сумму на счет.

После этого злоумышленник потребовал дополнительно заплатить за вывод средств, что женщина и сделала. Но обещанных денег она не получила. На «помощь пришёл» сотрудник другой компании – так представился амурчанке позвонивший ей через несколько дней мужчина. Он предложил оказать содействие в выводе денежных средств, сообщив о необходимости открыть ещё один счет, за что также надо заплатить. Потерпевшая согласилась.

Через некоторое время с ней связалась девушка, которая попросила женщину предоставить фотографию обратной стороны банковской карты с подписью, а также квитанцию об оплате коммунальных платежей за квартиру. После этого амурчанка обратилась в полицию по поводу мошеннических действий. В общей сложности ущерб составил более 450 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.