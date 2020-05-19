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19мая
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сегодня, 17:45 10

Амурчанка стала жертвой дистанционного мошенничества и лишилась полумиллиона рублей

Амурчанка стала жертвой дистанционного мошенничества и лишилась полумиллиона рублей
Фото: orenburzhie.ru

Жительница Благовещенска стала жертвой мошенников. Со счета амурчанки было похищено более 450 тысяч рублей. О происшествии она сообщило в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщили в полиции, женщина нашла на одном из сайтов объявление о дополнительном заработке и оставила свою заявку. Через некоторое время с ней связался мужчина, который представился сотрудником международной брокерской компании и предложил стать куратором гражданки, на что она согласилась. Под диктовку злоумышленника женщина открыла счет, обратившись на сайт данной компании, и установила приложение на телефон. Через 2 недели «куратор» уговорил заявительницу взять кредит для увеличения суммы вложений и сообщил, что она может вывести со своего счета крупную сумму денег, но для этого необходимо заплатить определённые проценты. В связи с этим гражданка взяла еще один кредит и перевела требуемую сумму на счет.

После этого злоумышленник потребовал дополнительно заплатить за вывод средств, что женщина и сделала. Но обещанных денег она не получила. На «помощь пришёл» сотрудник другой компании – так представился амурчанке позвонивший ей через несколько дней мужчина. Он предложил оказать содействие в выводе денежных средств, сообщив о необходимости открыть ещё один счет, за что также надо заплатить. Потерпевшая согласилась.

Через некоторое время с ней связалась девушка, которая попросила женщину предоставить фотографию обратной стороны банковской карты с подписью, а также квитанцию об оплате коммунальных платежей за квартиру. После этого амурчанка обратилась в полицию по поводу мошеннических действий. В общей сложности ущерб составил более 450 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

Просмотров всего: 890

#закон #происшествия

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Бесплатный сыр,только в мышеловке,никто никогда вам просто так денег не даст,простые люди,только своим горбом могут заработать,иного не дано.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    "Буратино" в "стране чудес". Конечно,любому человеку хочется "зарабатывать" больше, но должно же быть прогнозирование какое-то. Неужели на этапе фото обратной стороны карты в голове "не стрельнуло"???

  • Гибралтар

    Гибралтар
    1 час назад

    "Жадность губит фрайера"(с)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Гибралтар

    "Жадность губит фрайера"(с)

    Откуда у тупой амурчанки 450 тыс.?

    Сама кого-то наколола?



    Новость-то прочитай всю

  • Гибралтар

    Гибралтар
    1 час назад

    Tуман

    Гибралтар

    "Жадность губит фрайера"(с)

    Откуда у тупой амурчанки 450 тыс.?

    Сама кого-то наколола?



    Новость-то прочитай всю

    Прочитала

    Ну, тупая и жадная, чо ещё сказать

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    редкостная идиотка

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Она святая!

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    звонили сегодня предлагали.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    bayan-spam

    звонили сегодня предлагали.



    Надо было соглашаться.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    55 минут назад

    Ну да, что - бы оказаться в материале Амуринфо.

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