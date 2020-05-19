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Жительница Свободного ударила полицейского по лицу

Жительница Свободного ударила полицейского по лицу
Фото: versiya.info

31-летняя жительница Свободного обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Расследование уголовного дела завершил следственный отдел по городу Свободный СУ СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, 15 апреля в Свободном обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходила проезжую часть в неустановленном месте, тогда как неподалеку был пешеходный переход. Тем самым она нарушила Правила дорожного движения. Ввиду отказа нарушительницы представиться сотрудники дорожно-патрульной службы доставили женщину в отдел полиции для установления личности и составления административного материала.

В отделе подследственная спровоцировала конфликт и ударила полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей, по лицу.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным Свободненским городским прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

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#происшествия #Свободный

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