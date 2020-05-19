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Каждый четвертый работающий на удаленке россиянин прибавил в весе

Каждый четвертый работающий на удаленке россиянин прибавил в весе
Фото: pixabay.com

Каждый четвертый россиянин, работающий удаленно, прибавил в весе. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Так, 13 % респондентов отметили, что похудели, а каждый второй опрошенный (51 %) сумел удержать обычный вес. Среди тех, кто поправился во время карантина, меньше всего молодых людей до 24 лет (11 %).

«Женщины жалуются на прибавку в весе чаще мужчин: 21 % против 15 % соответственно. Больше всего же тех, кто поправился во время самоизоляции, — среди россиян, работающих удаленно (24 %)», — отмечается в опросе.

Среди россиян, которые продолжили ходить на работу в период карантина, 59 % отметили, что их вес не изменился. Как передают «Известия», в опросе приняли участие 3 тысячи экономически активных россиян со всех регионов страны.

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