Пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ частично возобновляет работу

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

20 мая в связи с открытием летней навигации возобновляет работу пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ в части грузового направления. Решение принято правительством Амурской области и правительством города Хэйхэ (КНР).

Как рассказал начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин, таможенный контроль с учетом мероприятий по нераспространению COVID-19 предусматривает проведение таможенных операций с товарами, которые будут прибывать только в контейнерах. Оформление контейнеров и речных транспортных средств будет осуществляться без выхода экипажа судна на российскую таможенную территорию.

Штатный режим работы грузового направления в период навигации: ежедневно с 08:00 до 21:00, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Ранее Амур.инфо сообщало, что открывать границу между Китаем и Россией для пассажиров пока не планируется.