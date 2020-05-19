В амурском селе выпал град (видео)

Фото: скриншот видео

В селе Талдан Сковородинского района выпал град. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщила местная жительница Ксения. Она рассказала, что осадки не нанесли никакого урона.

Град был небольшого размера, к тому же из-за холодов в этом районе области садить огороды люди не начали.

«Сегодня весь день была пасмурная погода. То дождь, то пасмурно, то солнышко выйдет. А град пошел около 14:00, быстро прошел. Сильный пошел в третьем часу. Размер – чуть больше пульки от детского пистолета. Для Талдана это нормально, мы уже ничему не удивляемся. Я отправила видео родным в Сковородино, оно тут рядом, у них, говорят, не было града. Посевы не повредили, потому что у нас еще никто толком садить ничего не начал – холодно, в некоторых дворах еще лед на земле», – рассказала Ксения Петрова.