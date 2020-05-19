В Белогорске на реке Томь утонул 11-летний ребенок

Фото: amur28.info

18 мая в реке Томь в Белогорске утонул 11-летний мальчик. Дети, с которыми он был, взрослым о трагедии сразу не рассказали. Известно, что дети оказались на реке из-за отсутствия должного присмотра со стороны взрослых. Утонувший ребенок рос в многодетной неблагополучной семье.

Четверо детей, старшему из которых 11 лет, а младшему – восемь, решили перейти на другой берег Томи. В районе городского парка они вошли в воду, а когда добрались до косы, старший из них решил продолжить маршрут вплавь. Но его понесло течением. Трое других помочь ему не смогли и ушли домой, когда их товарищ пропал из виду. Взрослым о трагедии они не сообщили и только через три часа рассказали соседке о случившемся. Та обратилась в полицию. Поиски начались вечером в понедельник, 18 мая, и продолжились утром 19-го.

Как сообщил начальник белогорского управления ГО и ЧС Иван Пивкин, сейчас проводятся поисковые мероприятия. «Прибыла группа водолазов из Амурского центра гражданской защиты. Они вышли на воду для осмотра акватории, места происшествия, где купались дети», – сказал он.

По словам начальника водолазной поисково-спасательной группы Благовещенска Дмитрия Селезнева, сложность заключается в том, что на реке очень сильное течение, а коса проходит на месте слияния потоков и самого русла. «По нашим нормативным документам, течение на этом месте свыше 2 метров в секунду, – добавил специалист, – любые работы запрещены категорически, поэтому здесь мы ничего сделать не сможем». Так что группа водолазов, прибывшая из Благовещенска, не смогла провести поисковые работы.

Сообща специалисты разработали схему маршрута, который они будут руководствоваться при поисках тела ребенка.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин напомнил, что купание в Томи категорически запрещено – это место повышенной опасности. Ее береговая линия оборудована специальными запрещающими табличками, а несовершеннолетним без сопровождения родителей даже отдыхать на берегу нельзя, сообщает ИА «Амур28.инфо».

Как сообщало Амур.инфо, депутаты заксобрания Амурской области 22 мая рассмотрят в окончательный редакции законопроект об ограничении доступа детей на водоемы. Это реки и озера, не оборудованные как места массового отдыха, где нет спасательных вышек и специалистов, готовых прийти на помощь. Если документ поддержит парламентское большинство, то детям до 14 лет гулять в этих местах без родителей будет запрещено, сообщается в Инстаграме амурского заксобрания.