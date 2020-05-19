Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток оштрафовала россиянина, который был без маски и перчаток. Видеозапись сделал мужчина и распространил по различным пабликам в Интернете.

Мужчину остановили на улице в районе одного из общественных мест. Там же сотрудница МВД составила протокол. О том, на какую сумму оштрафовали мужчину, не уточняется.

По информации некоторых СМИ, местный житель вышел на прогулку. Пока сотрудница полиции выписывала мужчине постановление о нарушении масочного режима, за ним наблюдали еще трое полицейских. В МВД пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Благовещенске мужчину оштрафовали три раза из-за того, что он отказался надевать маску в магазине. Общая сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.