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сегодня, 16:41 3

Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток (видео)

Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток оштрафовала россиянина, который был без маски и перчаток. Видеозапись сделал мужчина и распространил по различным пабликам в Интернете.

Мужчину остановили на улице в районе одного из общественных мест. Там же сотрудница МВД составила протокол. О том, на какую сумму оштрафовали мужчину, не уточняется.

По информации некоторых СМИ, местный житель вышел на прогулку. Пока сотрудница полиции выписывала мужчине постановление о нарушении масочного режима, за ним наблюдали еще трое полицейских. В МВД пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Благовещенске мужчину оштрафовали три раза из-за того, что он отказался надевать маску в магазине. Общая сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

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#происшествия #коронавирус

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    А вы им хотите ещё полномочия расширять... Угу...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток"- извращенцы

  • капрал

    капрал
    29 минут назад

    Это писец ...

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