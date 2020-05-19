Благодаря «Школе народного экскурсовода» благовещенская семья воссоединилась спустя 75 лет

В Благовещенске краеведческий проект «Школа народного экскурсовода» помог его участнице найти родственников. Участница школы Анастасия Коновалова встретилась с двоюродной бабушкой. Они жили в одном городе и не знали об этом.

Участница школы Анастасия Коновалова поделилась историей о своём ветеране Великой Отечественной войны. Вместе с сотрудниками центра «Народный музей» они записали ролик для участия во всероссийском проекте #БиблиоНочь2020 #75словПобеды и опубликовали его в соцсети.

В семье Анастасии сохранились две фотографии и письмо прадеда Петра Ивановича Митюкова. Фронтовик написал его в августе 1943 года. А через два месяца помощник наводчика, рядовой Митюков погиб под Смоленском.

Записанный ролик увидела жительница Благовещенска Любовь Бочкарёва. Любовь Григорьевна написала Анастасии о том, что в их семье тоже был Пётр Митюков.

Символично, что встретиться и разобраться в родственных связях благовещенки решили в День Победы, 9 мая. Любовь Бочкарёва пригласила девушку в гости. И оказалось, что Любовь Григорьевна приходится Анастасии двоюродной бабушкой.

Прадед Анастасии – Пётр Митюков – и мама Любови Григорьевны – Елена Митюкова – были родными братом и сестрой. Когда Елена появилась на свет, её брату Петру было 16 лет.

«Казаки Митюковы приехали в Благовещенский район из Краснодара, – рассказала Любовь Григорьевна. – В семье было семеро детей: два сына и пять дочерей. Самый старший – Пётр, самая младшая – Елена. У нас сохранилась фотография Петра с женой Надеждой. Старинный снимок подтвердил наши предположения о родстве. Также я показала Насте фотографии ее прапрадеда Ивана Митюкова, главы казачьего семейства, и снимок его жены».

«Так как мой прадед был самым старшим с разницей в 14–16 лет с другими детьми, он раньше всех обзавелся семьей, жил отдельно, – поделилась семейной историей участница "Школы народного экскурсовода" Анастасия Коновалова. – Потом началась война, с которой Пётр Иванович так и не вернулся домой. Наверное, война развела наши семьи...»

На стене Памяти, которая находится на площади Победы в Благовещенске, высечено имя не только Петра Ивановича Митюкова, но и Андрея Ивановича Митюкова. «Я раньше думала, однофамильцы или родственники? Смущала большая разница в возрасте. Теперь я знаю, что это родные братья. Андрей Митюков тоже не вернулся с фронта – без вести пропал. Мы рады, что нас свёл такой случай, и будем общаться дальше!» – призналась Анастасия, сообщает управление культуры Благовещенска.