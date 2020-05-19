Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:11 0

Школьника обманули на 25 тысяч рублей, когда он играл в Counter-Strike

Школьника обманули на 25 тысяч рублей, когда он играл в Counter-Strike
Фото: Амур.инфо

Школьник перевел мошеннику виртуальные скины в игре Counter-Strike стоимостью более 25 тысяч рублей. В полицию обратилась мама подростка.

Как сообщает «РЕН ТВ», в полицию обратилась мама 14-летнего подростка, с необычной проблемой. Она заявила, что в игре ее сын познакомился с неизвестным человеком, который предложил поучаствовать в турнире за призовой фонд. Школьник перевел новому знакомому скины на крупную сумму, однако в турнире так и не поучаствовал.

После того как парень попытался вернуть деньги, мошенник заблокировал аккаунт. Женщина вместе с подростком написала заявление в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Просмотров всего: 696

#интернет #происшествия

распечатать


Происшествия 10

Амурчанка стала жертвой дистанционного мошенничества и лишилась полумиллиона рублей
Происшествия

Жительница Свободного ударила полицейского по лицу
Происшествия 1

В Белогорске на реке Томь утонул 11-летний ребенок
В России и мире 3

Сотрудница МВД без маски и перчаток выписала штраф мужчине без маски и перчаток (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь