Школьника обманули на 25 тысяч рублей, когда он играл в Counter-Strike

Фото: Амур.инфо

Школьник перевел мошеннику виртуальные скины в игре Counter-Strike стоимостью более 25 тысяч рублей. В полицию обратилась мама подростка.

Как сообщает «РЕН ТВ», в полицию обратилась мама 14-летнего подростка, с необычной проблемой. Она заявила, что в игре ее сын познакомился с неизвестным человеком, который предложил поучаствовать в турнире за призовой фонд. Школьник перевел новому знакомому скины на крупную сумму, однако в турнире так и не поучаствовал.

После того как парень попытался вернуть деньги, мошенник заблокировал аккаунт. Женщина вместе с подростком написала заявление в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.