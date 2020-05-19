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19мая
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В Шимановске осудили женщину, которая оскорбила врача

В Шимановске осудили женщину, которая оскорбила врача
Фото: pixabay.com

В Шимановске к административной ответственности привлечена 53-летняя местная жительница за оскорбление врача. Женщина, находясь в медицинском учреждении, высказала в адрес медицинского работника слова оскорбительного характера в неприличной форме, тем самым унизив ее честь и достоинство.

Проверку по факту оскорбления провела прокуратура Шимановского района по поступившему обращению. По ее результатам возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи по Шимановскому районному судебному участку 53-летняя жительница Шимановска признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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#суды

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